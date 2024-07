Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Alcaraz frente a Djokovic en Wimbledon

Wimbledon 2024 ha terminado y en él Carlos Alcaraz ha retenido su corona en el All England Club, después de derrotar de nuevo a Djokovic. El español consigue así encadenar la misma temporada Roland Garros y Wimbledon, algo que en el cuadro masculino sólo los elegidos habían conseguido, únicamente cinco tenistas en la historia, cinco leyendas: Rod Laver, Bjorn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Su victoria en la Catedral del tenis aprieta la lucha por el trono de la ATP, sobre todo, en estos momentos, por el número dos.

Así funciona el sistema de puntuación del ranking ATP

Cabe recordar que en el sistema de puntuación de la ATP se suman puntos por llegar a determinadas rondas en los torneos, y duran 52 semanas. Por eso se habla de “defender”: al año siguiente cuando llega el mismo torneo (cuando han pasado esas 52 semanas), se restan los puntos logrados ahí el curso anterior y se suman los conseguidos el presente. Por poner un ejemplo práctico: Sinner fue semifinalista en Wimbledon 2023, y por eso ganó 720 puntos.

El lunes 15 de julio de 2024 esos 720 puntos le caducan y se le restan, mientras que se le añade el resultado de este año, que han sido los cuartos de final, lo que le otorga 400. Si se hace la resta (720-400), el italiano sale del Grand Slam sobre hierba con 320 puntos menos de los que entró.

Sinner se queda con 9.570, registro que le permite mantenerse en lo más alto, puesto que alcanzó, recordemos, el pasado Roland Garros, convirtiéndose en el vigésimo noveno tenistas, y el primer italiano, en la historia en llega hasta ahí desde que se estableció la clasificación.

Pese a la derrota, Djokovic mantiene la segunda posición, con 8.460 puntos, a más de 1.000 del pelirrojo nacido en San Cándido. Alcaraz mantiene los 8.130 con los que llegó (-2.000 de 2023 por los 2.000 de 2024), muy cerca del serbio.

¿Qué pasa a partir de ahora?

La lucha por el número uno no se verá demasiado alterada las próximas semanas. Llegan los Juegos Olímpicos de París, en los que no se reparten puntos (hubo una época en la que sí se hacía), pero en agosto regresa la pelea por la corona. Ese mes acaba con el siguiente Grand Slam, el US Open, y los puntos que defienden los tres tenistas que están en el podio son los siguientes: Sinner: 1.000 por su triunfo en Canadá; 10 en Cincinnatti; y sólo 180 en el propio US Open, en el que perdió en octavos.

Djokovic: cero en Canadá porque no participó; 1.000 en Cincinnati, donde ganó; y 2.000 en el US Open, donde también ganó. Y Alcaraz: 180 en Canadá, 600 en Cincinnati y 720 en el US Open por sus semifinales. Si no hay un descalabro, lo lógico es que Sinner siga siendo el número uno hasta después del US Open, aunque la disputa puede continuar muy abierta en los siguientes meses hasta que acabe 2024.

¿Y por detrás en el ranking ATP?

Después de este Wimbledon, el cuarto en el ranking es Alexander Zverev, con 7.015; y el quinto Medvedev con 6.525. Los siguientes del “top 10” ya están un poco más atrás: el australiano De Miñaur, sexto con 4.185, alcanza la mejor posición de su vida; Hurkacz es séptimo con 4.105; Rublev octavo con 4.070; Ruud noveno con 4.030; y Dimitrov décimo, con 3.770.