El doble premio para el Real Madrid al ganar el Clásico

Hace ya mucho que el Bayer Leverkusen es campeón de la Bundesliga. A falta de cinco jornadas para el final, los de Xabi Alonso golearon al Werder Bremen y sellaron un título que han conseguido de manera apabullante, rompiendo una racha que parecía infinita del Bayern Múnich. El gigante bávaro pasó de dominador a dominado en la Liga y unos meses antes, en la Copa Alemana, cayó de manera estrepitosa en dieciseisavos de final ante el FC Saarbrücken (2-1), un equipo de Tercera. Bien avanzada la temporada, la crisis del Bayern era de las que no se recordaban, y los rumores apuntaban a la salida de varios jugadores importantes y se buscaba entrenador, precisamente, en el banquillo del que ya es campeón de Liga en Alemania. Como sucede con los grandes de Europa, los de Múnich se han agarrado a su escudo para intentar salvar el curso y se han metido en semifinales después de eliminar al Arsenal. Están entre los cuatro mejores y esperan la próxima semana al Real Madrid en el Allianz Arena con la cabeza y las piernas únicamente centradas en esa eliminatoria. No necesitan repartir esfuerzos, porque la Bundesliga ya la perdieron, y es verdad que en mitad de la eliminatoria contra los blancos tienen un choque con el Stuttgart en el que estaría en juego la segunda plaza, pero evidentemente no es algo vital para ellos frente al reto de meterse en la final de la Champions.

Por todo esto, para el Real Madrid la victoria en el Clásico iba más allá de la Liga en cuanto a importancia. Ya dijo Ancelotti después del partido que el empate era un buen resultado para él, pero ganar tenía doble premio. Por un lado dejaba el torneo local prácticamente cerrado al alejar al Barcelona hasta los 11 puntos con 18 por disputar. Y por otro lado, permitía al técnico italiano repartir los esfuerzos de la mejor manera y enfocar todo a la preparación de la eliminatoria europea. La Liga adelantó el partido ante la Real Sociedad a este viernes y en ese encuentro, Ancelotti va a poder decidir la alineación pensando bastante en el Bayern, porque dejarse algún punto en Anoeta no sería un drama teniendo en cuenta la clasificación. Hay nueve días entre el Clásico (21 de abril) y la ida de semifinales (30 de abril), así que el compromiso ante la Real le puede servir al técnico madridista para dar descanso a los que estén más agotados (reconoció Bellingham en la entrega de los Laureus que estaba muy cansado) o para conceder minutos a los que lo necesiten, porque tampoco es bueno estar más de una semana sin competir antes de afrontar un partido tan exigente. Ancelotti tomará decisiones, pero con la tranquilidad de tener la Liga más que encarrilada.

Son 11 puntos de ventaja a falta de seis jornadas y además tiene ganado el «gol average» particular al Barcelona, con lo que solo necesita siete puntos más, para que le salgan las cuentas independientemente de lo que haga el rival, que además tiene partidos complicados, como la visita a Montilivi, puede que con la segunda plaza en juego.

No hay ninguna duda de que Ancelotti dirá en rueda de prensa previa que va a poner en San Sebastián el mejor equipo posible y que estará centrado en la Real Sociedad, pero la victoria en el Clásico permite que por una vez, el partido más importante no sea el siguiente y sí el del Bayern. Dijo el domingo que a partir de ahora Arda Güler va a tener los minutos que quiere, y el turco podría empezar a disfrutarlos ya mañana, en un partido que no es vital, pero donde puede demostrar su calidad además de acercar al título al Real Madrid en una especie de unidad B. Si responde, puede ser un arma más para todo lo que queda de curso.