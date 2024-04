Real Madrid: Los sorprendentes jugadores que más partidos han jugado esta temporada

El Real Madrid ha perdido dos partidos de los 46 que ha disputado esta temporada. Contra el Atlético en LaLiga y contra el Atlético en la Copa. Ha empatado nueve y ha ganado 35. En los días buenos, en los que hizo mal tiempo, contra equipos que en teoría eran mejores, ha dado igual, el equipo de Carlo Ancelotti, que ya tiene LaLiga en el bolsillo, ha dado siempre la talla. Es un equipo convencido de su poderío, contra las circunstancias, contra los rivales y, sobre todo, contra las bajas. Le pasó en el Clásico. El Madrid, además de las bajas habituales en defensa sumó otras dos claves: la de Mendy y la de Carvajal. Lo mejor del Barcelona fue Yamal y por eso la ausencia del francés, un muro siempre dolía tanto, mientras que Carvajal había hecho un partido imponente en Mánchester. Dio igual, salió Lucas Vázquez y se marcó uno de los mejores encuentros de su vida. El canterano ha sido 15 veces titular esta temporada, sólo por delante de Joselu, Ceballos y Guler. «Siempre hay que estar preparado, y esa es mi filosofía. Hay momentos mejores y momentos peores. Por eso hay que lograr un equilibrio en la vida», contaba después del encuentro.

Lucas Vázquez es el ejemplo perfecto de lo que tiene que se un futbolista secundario en el Real Madrid. Preparado para jugar cuando sea necesario sin que se note un bajón en el equipo. Los grande años del Real Madrid se han dado cuando los que teóricamente empezaban como suplentes acabaron dando un resultado sensacional.

Sin defensas titulares

Sucedió con Morata e Isco un año; está pasando este, pero con muchos más jugadores. Frente al Barcelona, ninguno de los titulares de atrás lo iba a ser a principio de temporada. De los cuatro defensas, sólo Rüdiger lo ha sido toda su vida. Camavinga no lo es y no lo va a ser; Tchouameni aún no lo es, mientras Lucas Vázquez hace sólo unos años que empezó el oficio de ser lateral.

Tchouameni fue titular por delante de Nacho, otro jugador que nunca deja de ofrecerle todo, pese a que no siempre cuenten con él. Es el décimo en minutos jugadas y sigue entregándose y siendo decisivo cuando le toca, pese a que en los días decisivos, Ancelotti no ha tirado de él. Pero por él no va a quedar.

Tampoco por Modric, titular contra el Barcelona, junto a Toni Kroos, por séptima vez esta temporada en LaLiga. Podía estar enfadado porque es una estrella y sólo juega ratos, pero lo que hace es reivindicarse y pedir sitio. «Hay jugadores que están muy bien esta temporada como Lucas y Modric. Ellos nos ayudan mucho en esta situación tras el gran desgaste del partido del miércoles», explicaba Ancelotti tras la victoria decisiva contra el Barcelona.

Ancelotti maneja múltiples recursos. Joselu le ha funcionado en momentos claves de la temporada con goles decisivos, como pasó contra el Getafe; Brahim se ha convertido en el jugador número 12 que cumple cuando sale del banquillo o cuando juega como titular. Por eso es el séptimo futbolista en encuentros jugados. El sexto es Modric, que ha disputado 38, los mismos que Brahim. El cuarto es Joselu, que ha estado presente en 42 de los 46 partidos que ha jugado el Real Madrid.

Jugadores con más partidos esta temporada