¿De dónde viene el nombre de Lamine Yamal? Esta es su interesante historia

Lamine Yamal un futbolista clave para el Barcelona en este inicio de temporada. El delantero ha anotado tres goles y ha aportado cuatro asistencias en LaLiga EA Sports y ayer anotó su primer gol en la UEFA Champions League, en la derrota ante el Mónaco, con personajes de la magnitud de Michael Jordan, quien observó al jugador de 17 años desde un palco del Estadio Luis II con, el Presidente del club, Joan Laporta.

Lamine debutó en abril del año pasado con 15 años, nueve meses y 16 días, aunque el ex entrenador Xavi Hernández, buscó debutarlo desde tiempo atrás, sin embargo, Jordi Cruyff comenta que no fue posible porque el joven futbolista no tenía contrato. "(Xavi) Dijo que primero teníamos que asegurarnos que el futbolista sería nuestro por muchos años y luego hacerlo juego. Los jugadores más veteranos todos venían diciendo que era diferente", comentó el ex director deportivo de los azulgranas.

Pero la historia del campeón de Europa comenzó desde antes de nacer, cuando sus padres, Mounir Nasraoui y Shaila Ebana, eran jóvenes, dos personas de nombre Lamie y Yamal, les permitieron vivir en su casa, pese a no tener dinero para pagar el alquiler, según comenta el periodista Sique Rodríguez. El padre de Lamine, prometió que como muestra de agradecimiento, le pondría sus nombres a su hijo y así fue como el futbolista se llama Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Lamine en árabe significa leal, digno de confianza y Yamal se traduce como belleza, ese es el conjunto de palabras que conforman el nombre del jugador culé, quien tuvo la opción de ser seleccionado de Marruecos, sin embargo, se decidió por la Selección Española y en la Eurocopa de Alemania levantó su primer trofeo con el equipo mayor de La Roja.

Lamine Yamal posee ya varios récords, así como ser el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barcelona o ser el goleador más joven en la historia de LaLiga con el gol ante el Granada en octubre del año pasado y con la Selección Española se convirtió en el más joven en participar en un partido y también en anotar, además de ser el más joven en toda la historia de la Euro en ganar la competición europea con 17 años y un día.