Dos caídas, una por culpa de un perro, en un día infernal para Evenepoel

No ha sido un buen día para Remco Evenepoel el primero en el que podía lucir el maillot de campeón del mundo después de perder la «maglia rosa». Dos caídas sufrió el belga. La primera causada por un perro que se le cruzó en la carretera y de la que salió ileso. No fue el único que se fue al suelo, algo a lo que también contribuyó la lluvia, que no dejó de caer durante toda la jornada.

Se llevaban 20 kilómetros de carrera sólo cuando Evenepoel se cayó. Y continuó con normalidad su camino hasta que volvió a caer cuando se acercaban a la meta. Una caída que no tiene consecuencias en la general, ya que se le concede el mismo tiempo que al grupo porque estaba dentro ya de la distancia protegida de tres kilómetros.

«Parece que no hay nada roto, pero eso lo vamos a revisar. Esta noche lo explicaremos con un comunicado», afirmaba en su cuenta de Twitter su equipo, el Soudal, para tranquilizar a los aficionados. Aunque Remco no fue el único de los favoritos que se accidentó. Primoz Roglic también se fue contra el suelo cuando quedaban siete kilómetros para la llegada. «Todo está bien, podría haber sido mucho peor. Los compañeros hicieron un trabajo increíble para llevarme de vuelta al pelotón. Simplemente ha sido mala suerte, me golpearon en una pierna», confesaba el esloveno después de la etapa que ganó Kaden Groves.