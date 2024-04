Drama de Badosa en Stuttgart: se retira lesionada y entre lágrimas

Paula Badosa está viviendo una de sus etapas más complicadas en el circuito. La que fuera número dos del mundo hace dos años se tuvo que retirar del torneo de Stuttgart por una lesión en la pierna izquierda en pleno partido ante Sabalenka. Badosa y la rusa estaban protagonizando un partido monumental (6-7, 6-4 y 3-3) cuando la española tuvo que abandonar ante la número dos del mundo en el ecuador del tercer set. La de Stuttgart es la retirada número 33 de Badosa desde que accedió al circuito.

Badosa ya había pedido asistencia médica en el tramo final del segundo set, que ganó para igualar el encuentro, pero no pudo continuar después de dos horas y veinte minutos de partido. Era el segundo partido sobre tierra batida esta temporada después de haber superado a la rusa Diana Shnaider en la primera ronda del torneo alemán. Badosa, que cedió el primer set en el desempate, mejoró en el segundo aunque empezó a notar molestias en la pierna y en la espalda. Solicitó atención médica en el noveno juego, justo antes de sacar para cerrar la manga. Llegó a situarse con 3-1 en el parcial definitivo pero a partir de ahí se frenó. Tras el sexto juego, optó por no forzar, retirarse y abandonó la pista entre lágrimas.

La española nacida en Nueva York fue capaz de resistir media hora en pista desde que comenzaron los problemas físicos. Pero mediado el tercer parcial no pudo más. Se acercó a la red, avisó a su amiga Sabalenka que iba a retirarse, se lo indicó a la jueza de silla y las dos jugadoras se abrazaron. Badosa rompió a llorar en cuanto recibió el abrazo de Sabalenka. "Estoy a punto de llorar para ser honesta. Me siento tan mal por ella. Quiero a esta chica... No tengo ninguna emoción en este momento. No estoy feliz ni estoy triste. Solo quiero agradecer a las personas que se quedaron hasta el final", afirmó la bielorrusa.

La intención de la número 93 del mundo y su equipo es estar la próxima semana en la Caja Mágica para competir en el Mutua Madrid Open, pero es una incógnita dentro de una temporada que vuelve a estar marcada por los problemas físicos para una de las jugadoras que más pasión despiertan en el circuito.