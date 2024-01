La confesión más profunda de Badosa tras su eliminación en Australia

Antes de llegar al fin de semana en Melbourne ya no quedan raquetas españolas en el cuadro femenino. La última en despedirse fue Paula Badosa en la tercera ronda. La que fuera número dos del mundo

cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova por 7-5 y 6-4, tras 88 minutos. Después de la derrota su reflexión fue más allá del momento personal que atraviesa: "Creo que faltan jugadores por detrás en el tenis español y es algo que me entristece. Hemos tenido muchos jugadores con Nadal, Ferrer, Garbiñe o Carla, y ahora sólo tenemos a un fuera de serie que es Carlos Alcaraz. Davidovich también tiene un gran potencial, pero en la parte femenina está costando un poco más. Me gustaría ayudar a que salieran más jugadoras como sucede en Francia e Italia. Me gustaría ganar una Billie Jean King Cup representando a mi país. A ver si mi hermana se pone las pilas, porque todavía es joven. Sí que es cierto que al tener a Nadal y Alcaraz, se disimula lo poco que tenemos detrás", añadió.

No haber alcanzado la segunda semana no supone un mal balance para Badosa que en la segunda mitad del curso pasado no disputó un partido debido a los problemas físicos que sufría en la espalda. Después de estar apartada de la competición durante seis meses reapareció en Adelaida y con sólo un partido disputado accedió al cuadro principal en el Melbourne. Firmó dos victorias meritorias ante la estadounidense Taylor Townsend y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, y fue capaz de competir ante una resucitada Anisimova. La estadounidense, recuperada de sus problemas de salud mental, recordó en algunos juegos a la semifinalista de Roland Garros en 2019. Badosa, que llegó a Melbourne en el puesto 100 de la WTA y abandona Australia en el 82, llegó a situarse con 4-1 en el primer set, pero la falta de regularidad y la agresividad de Anisimova la terminaron costando el partido.

En el cuadro masculino, Sinner y De Miñaur siguen metiendo miedo. El italiano y el australiano se están mostrando como los cabezas de serie más consistentes. Djokovic se mostró más consistente que en sus dos primeros partidos y no cedió un set ante el argentino Etcheverry.