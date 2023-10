Las duras palabras de Albert Luque contra Jennifer Hermoso: "No se merece nada por la poca humanidad que tiene"

Albert Luque, director de la selección española masculina, fue a Ibiza para intentar convencer a Jenni Hermoso de que declarase a favor de Luis Rubiales, tal y como informa EL MUNDO. La futbolista no quiso atenderle y Luque intercambió una serie de mensajes con una íntima amiga de la jugadora a la que había pedido ayuda. "Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis (Rubiales). Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni... Tan poca empatía y humanidad", dijo.

"¿No recibir al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos? Sólo le deseo que la vida le devuelva lo que está haciendo pagar a una persona injustamente", sentenció Luque en uno de sus mensajes. Para, a renglón seguido, apostillar: "No se merece nada por la poca humanidad que tiene... Cada uno le da con el tiempo lo que se merece. Luque en estos momentos está imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de coacciones a la jugadora.

La amiga de Jenni le respondió: "La agencia de Jenni se encargó de emitir el comunicado. Mi función aquí era la de mantener la tranquilidad deen unos días de descanso que debía disfrutar después de todo lo vivido y conseguido. Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado pero esto se ha escapado tanto que a mí personalmente se me escapa de las manos".

"Te expliqué que no te vio porque estaba muy afectada por todo y la presión que tiene encima y que no quería que afectara a vuestra amistad". "Me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenni cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo y que no te posicionabas de parte de ninguno de los dos", insistió la amiga.