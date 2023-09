Purga en la RFEF: estos son los despedidos, los señalados y los motivos

La limpieza del "rubialismo" en la Real Federación Española de Fútbol sigue su curso. A la salida del seleccionador Jorge Vilda, Andreu Camps -ex secretario general de la RFEF- y de Miguel García Caba responsable del Área de Integridad en la Federación se unía ayer la de su director de comunicación, Pablo García Calvo. Todos ellos figuraban entre los cargos señalados por las futbolistas internacionales en su comunicado de denuncia en el que exigían cambios y salidas en la Federación pero las últimas declaraciones en la Audiencia Nacional han ahondado aún más en una crisis que parece no tener fin.

Treinta y nueve jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, siguen reclamando una profunda reestructuración en la Real Federación Española de Fútbol. Así lo manifestaron en un comunicado y lo afianzaron en el "Pacto de Oliva" sellado con el CSD.

La destitución de Vilda fue primera medida de renovación anunciada por el presidente Pedro Rocha y tras el vinieron tres despidos más.

La lista negra: despedidos y señalados

Andreu Camps fue el primero de la lista. El exsecretario general y mano derecha de Luis Rubiales era uno de los "cambios inmediatos" exigidos por las futbolistas internacionales y la Federación confirmó ayer su salida. Los que mejor le conocen afirman que era "el cerebro de la Federación", tal y como se demostró cuando el expresidente dijo a Jorge Vilda en la asamblea que Andreu le llamaría para ofrecerle la renovación de su contrato. La salida del representante federativo era la pieza clave para las futbolistas, que no entendían la reforma de la institución si no salía el que fue el brazo armado del expresidente Luis Rubiales. Según las jugadoras, Camps siempre fue inflexible en las negociaciones con ellas y uno de los principales responsables del malestar entre jugadoras y Federación. Con él, el acuerdo resultaba imposible.

Pero además, estaba señalado por un gesto machista que indignó a las futbolistas. El catalán se opuso a que las jugadoras llevaran serigrafiados sus nombres en la parte de atrás de las camisetas. Algo más que normalizado en el fútbol masculino desde que se introdujera en 1995. ¿La razón? Camps se excusó escudándose en el alto gasto que suponía. Este gesto supuso tal ofensa al fútbol femenino que su propio compañero, Luis Rubiales, hizo caso omiso a su opinión y terminó dándole a las internacionales las camisetas con sus nombres grabados. Andreu Camps i Povill -mano derecha de Rubiales- tenía una retribución bruta anual de 240.000€.

El siguiente sería Miguel García Caba, director de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el encargado de realizar el informe sobre la actitud de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino de Fútbol. Dicho informe determinó que "no existió conducta que invite a concluir que se forzó, violentó o agredió" a Jenni Hermoso. Pero además fue señalado en la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional por la jefa de prensa de la selección femenina. Patricia Pérez llegó a declarar ante el Comité de Integridad reforzando la versión oficial y la tesis del consentimiento y su declaración fue utilizada por García Caba para exonerar al ex presidente de la RFEF. En ese documento de dos páginas ella reconoce que Hermoso no evidenció en ningún momento que se había sentido agredida, pero ahora sostiene que esta declaración la hizo bajo presión y que estaba totalmente "guionizada".

Asimismo, afirmó ante el juez que Rubiales la mantuvo encerrada en un despacho durante más de tres horas y que la presionó para que firmara un documento que sostenía que Hermoso era la autora de las declaraciones que se difundieron en un comunicado emitido apenas unas horas después del escándalo. Luis Rubiales convocó a Patricia Pérez en su despacho y no estaba solo. Le acompañaban su padre, el ex político Luis Manuel Rubiales, junto a otros miembros de la Federación, entre ellos García Caba.

Otro de los departamentos sentenciados por la jugadoras es el de comunicación, encargado de difundir el polémico comunicado de Jenni Hermoso en la noche del domingo 20 de agosto, tras el beso de Rubiales, con palabras que la jugadora denunció que ni había pronunciado, ni aceptaba. Tampoco gustó a las jugadoras el vídeo de disculpa de Rubiales desde Doha, y el comunicado enviado con las capturas del beso que Pedro Rocha retiró de la web de la RFEF tras asumir el cargo por "inapropiado y carente de sentido".

La citación como testigo el próximo 27 de octubre del juez Francisco de Jorge y la demoledora declaración de Patricia Pérez llevaron anoche a la RFEF a consumar el despido de Pablo García Cuervo, director de Comunicación. La jefa de prensa de la selección femenina lo señaló como el responsable de escribir, mostrar a la futbolista y difundir a los medios el comunicado de Jenni Hermoso "con palabras que la jugadora no había redactado ni pronunciado". Además, García Cuervo también habría estado presente en la declaración de ésta ante el departamento de Integridad donde asegura fue coaccionada.

Los señalados

Una de las señaladas desde la famosa asamblea del 25 de Agosto era Montse Tomé y las crisis pareció enconarse tras su lista forzosa para los encuentros ante ante Suecia y Suiza. El plante de las futbolistas llevó al Gobierno a comprometerse con las jugadoras -en el llamado "Pacto de Oliva"- a forzar su salida tras los dos primeros partidos de la Nations League. Sin embargo un último movimiento de la Federación podría salvarla. Desde la RFEF trabajan en la contratación de un director deportivo al gusto de las futbolistas pero manteniendo a Montse Tomé en el banquillo. Y aquí es donde surge el nombre de Markel Zubizarreta, hasta ahora director deportivo y artífice del éxito del Barça Femenino. Bajo su mandato en el club blaugrana han estado pesos pesados de la selección como Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro o Mapi León y la buena relación con ellas habría sido clave para su elección. Cabe recordar que el propio Markel acudió la pasada semana a la localidad valenciana de Oliva para apoyar a las jugadoras del Barça tras la "convocatoria forzosa" de Tomé.

Con este último movimiento, la RFEF asume una de la exigencias de las futbolistas pero mantiene a Montse Tomé que parecía sentenciada.

Siguen la cuerda floja Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF, y el del Albert Luque, director de la selección masculina de fútbol. A los dos se les señala por haber viajado a Ibiza a 'presionar' a Hermoso, según entienden las futbolistas. Ambos han sido citado a declarar como investigados el próximo 10 de octubre junto al exseleccionador femenino de fútbol Jorge Vilda.

La Purga continúa y no se descartan nuevas salidas en las próximas horas.