El duro ataque de Rapinha a Xavi: "No confiaba en mí..."

Raphinha no se guarda nada. El extremo brasileño del FC Barcelona se ha caracterizado siempre por hablar con la misma intensidad con la que juega: sin filtros ni rodeos. En una reciente entrevista de casi una hora con la periodista deportiva Isabela Pagliari en su canal de YouTube, el atacante repasó su trayectoria personal y profesional, dejando declaraciones muy contundentes sobre su etapa bajo la dirección de Xavi Hernández.

Lo más destacado, desde la perspectiva culé, son sus palabras hacia quien fue su entrenador durante sus dos primeras temporadas como blaugrana. "Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí", confesó Raphinha, en un tono claramente dolido. "Cuando no había otro, yo estaba allí y jugaba los 90 minutos. Entregaba todo y resolvía partidos, pero cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo hacía sin pensarlo".

El brasileño criticó especialmente las sustituciones tempranas que sufría, incluso cuando estaba rindiendo a gran nivel. "A veces yo estaba haciendo de todo en 60 minutos y me sacaba", relató. Uno de los momentos más recordados fue su reacción en el banquillo durante el partido ante el Manchester United, en el que explotó tras ser sustituido pese a haber marcado un gol y dado una asistencia. “Había creado una ocasión muy clara justo antes. Me sentía bien, jugando muy bien. Y fui la primera sustitución. No me lo podía creer”.

Raphinha reconoció que intentó reconducir la situación: "Tuve varias conversaciones con Xavi, pero vi que no hacían diferencia. Él tenía su forma de pensar". Según él, la relación con el entrenador llegó a un punto sin retorno.

El delantero también reveló que estuvo muy cerca de abandonar el club el pasado verano. Tras la Copa América, se planteó seriamente aceptar una oferta del fútbol saudita. Incluso llegó a contactar con Neymar Jr. para obtener información sobre la liga y el estilo de vida en el país.

Sin embargo, fue su esposa Natalia quien lo hizo reflexionar. "Estaba teniendo una conversación muy profunda con ella y le dije: ‘Creo que será bueno para nosotros’. Pero ella me respondió: ‘¿Tú crees que, cobrando lo que te han prometido, tendrás la misma motivación para entrenar y ganar títulos?’ Me dijo que el brillo en mis ojos había desaparecido y que sabía que eso no era lo que realmente quería".

El punto de inflexión llegó con la llamada de Hansi Flick. Durante sus vacaciones, el técnico alemán contactó directamente con Raphinha para decirle que contaba con él. El brasileño no lo dudó: “Le dije a mi mujer que si el nuevo entrenador era una persona justa, lo iba a conquistar en una semana. Y la realidad es que necesité menos tiempo para que Flick se encariñara conmigo”.

Con estas declaraciones, Raphinha no solo muestra el lado más humano y emocional del futbolista profesional, sino que también deja entrever las tensiones internas vividas en el vestuario culé durante los últimos tiempos. Su relato pone sobre la mesa un debate sobre la gestión de Xavi y abre una nueva etapa de ilusión con Flick al frente del equipo.