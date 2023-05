El duro recado de Marc Márquez a los que le criticaron por tirar a Oliveira: "Si lanzas mierda..."

Siete puntos suma Márquez después de las primeras cuatro citas de la temporada. Y todos los consiguió en la carrera Sprint del sábado de Portimao, cuando el curso 2023 arrancaba. Un espejismo que acabó ese domingo con una caída en la que se llevó por delante a Oliveira y provocó la caída también de Jorge Martín. El resultado fue una fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha para Marc que le dejó fuera de las tres siguientes carreras, porque los médicos no le permitían volver y él ya tiene claro que siempre les va a hacer caso para no hacerse más daño. Muchos pensaban que volvería en Jerez, pero no dieron los tiempos de recuperación y sí lo va a hacer este fin de semana en Le Mans. El último TAC ha revelado que la mano ya está en condiciones y Márquez hizo las maletas para Francia. «He estado lesionado y, aunque he trabajado, no llego con el mismo físico que a Portimao y el objetivo para esta carrera es intentar reencontrarse otra vez con sensaciones, trabajar para el equipo y para Honda, porque hay cosas que probar. Luego vienen tres semanas en las que podré seguir trabajando para ya estar mucho mejor en Mugello» explicaba el del Repsol Honda, convencido de que no es el momento todavía de pensar en una posible remontada. No se ve capaz de ser competitivo desde el minuto uno, aunque tratándose de un ocho veces campeón del mundo pues hay que ir con cuidado.

La realidad es que está a 80 puntos del líder, Bagnaia, que ha cosechado menos ventaja de la que se podía esperar en ausencia de Marc. Aún así es mucho terreno perdido y encima la Honda tampoco es que haya mejorado mucho en estas semanas. «Honda está reaccionando y está trayendo cosas. Trajeron bastantes cosas al test de Jerez. Unas funcionaron y otras no, pero hay que seguir trabajando para tener una moto constante siempre delante y no que sólo se pueda sacar la cabeza en los circuitos favorables », continuaba Márquez, que en Le Mans va a probar el famoso chasis que Honda le ha pedido a Kalex. «No sólo lo voy a probar yo, también lo probarán otros pilotos Honda y la clave va a ser el tiempo por vuelta».

Sobre la sanción que le impusieron de dos vueltas largas y que finalmente no tendrá que cumplir afirmó que era lo lógico y quiso contestar a los compañeros que le criticaron en público por la caída en la que derribó a Oliveira. «Nadie puede hablar demasiado, porque si tiras mierda sobre otro piloto en la siguiente carrera te puede pasar a ti», explicaba Marc. "Nadie se cae porque quiera hacerlo sobre otro piloto, nadie ataca sin pensar. Pero a veces vamos al límite y cometemos errores, a veces cometes ese error yendo solo, a veces con alguien fuera de la línea, tenemos diferentes situaciones y en 15 años de carrera tendrás diferentes situaciones, pero si vas al límite y estás pilotando delante vivirás ese tipo de situaciones"