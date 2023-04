Pecco Bagnaia pone las cosas en su sitio

Cuando Bagnaia cruzó la línea de meta el box de Ducati enloqueció literalmente. Gritos, abrazos y dedos índices levantados señalando que su piloto es el número uno. Una celebración más apropiada para el día en el que se gana un título que para la victoria en la cuarta carrera del curso. Un exceso que tenía explicación, porque el triunfo de Pecco no era uno más. Primero por la forma en la que lo consiguió, dando una lección de poderío y autoridad respecto al resto y mandando un mensaje a Márquez a su casa. El italiano está dispuesto a sumar todos los puntos posibles antes del regreso de Marc, por si acaso se le ocurre intentar una remontada épica.

Venía de dos caídas consecutivas en las últimas carreras largas, fallos imperdonables para alguien que quiere enlazar dos títulos mundiales de MotoGP. Por eso era importante no volver a repetir caída en Jerez y vaya si no lo hizo.

De hecho tuvo que ganar la carrera dos veces, una antes de que los jueces le obligaran a perder la posición con Miller y otra después. Remontó dos veces a Binder, que todo el rato estaba por delante amenazando con un doblete tras ganar el sábado el Sprint.

Bagnaia se quitó de encima una vez a Jack Miller, pero el adelantamiento fue muy justo, obligó al australiano a levantar la moto y por eso tuvo que dejarlo pasar unos giros después. Esto le arruinaba la remontada y tenía que volver a empezar. Esta vez le costó más superar a Miller y quemó varias vueltas en este trabajo mientras Binder tomaba ventaja. Pero una vez que se puso otra vez segundo, Pecco fue un tiburón con mucha hambre que no perdonó. Cazó al surafricano en la última curva, la Jorge Lorenzo, a falta de tres vueltas, y una vez que mordió la presa ya nadie se la quitó.

Se dispara en la clasificación después de recolectar 34 de 37 puntos posibles este fin de semana, y aprovechando también el cero de Bezzecchi, líder hasta llegar a Jerez.

"He visto que tenía la posibilidad y la he aprovechado. El viernes estábamos muy atrás pero hemos trabajado mucho para mejorar. La penalización me complicó un poco, pero al final hemos ganado. Tenemos que ponernos este fin de semana como ejemplo para siempre, porque salir de una dificultad así no es fácil y lo hemos conseguido", explicaba Bagnaia en DAZN con una mezcla de felicidad y alivio por dejar atrás esas caídas que le habían atormentado.

Sobre la penalización fue claro: "No era para ser penalizado, pero lo acepto y que a partir de ahora sea siempre igual. Porque hemos visto otras cosas peores sin sanción", se quejaba. Y en cuanto a la ventaja en el Mundial, que ahora se dispara a 22 puntos sobre Bezzecchi y 29 sobre Binder, los dos siguientes clasificados, recordaba que tras la primera carrera en Portugal estaba en una situación parecida y luego se torció. "Vamos con calma a trabajar duro y a hacer las cosas con cabeza, porque en Portimao decíamos lo mismo y luego se me complicó".

GP de España. Clasificación MotoGP

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) 39:29.085

2. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 0.221

3. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM Factory) a 1.119

4. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 1.942

5. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 4.760

6. Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) a 6.329

7. Dani Pedrosa (Esp/Red Bull KTM Factory) a 6.371

8. Álex Márquez (Esp/Gresini Racing) a 14.952

Así va el Mundial (8 de 40 carreras)

1. Francesco Bagnaia (Ita) 87 puntos

2. Marco Bezzecchi (Ita) 65 (-22)

3. Brad Binder (Rsa) 62 (-25)

4. Jack Miller (Aus) 49 (-38)