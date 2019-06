"Es Neymar el que quiere volver"

"No me sorprende que un jugador quiera regresar al Barça. Como aquí, se está en pocos lugares; en el club y en la ciudad. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Neymar es un gran jugador, pero fue él quien decidió marcharse", explica Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcelona.

"Yo lo que he leído es que Neymar quiere volver al Barça. Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver. Ahora bien, que el Barcelona quiera ficharlo, no estoy de acuerdo. Hay voluntad por parte del jugador, pero nosotros vamos a ir avanzando, y ahora estamos vendiendo y no estamos contratando", añadió Cardoner en una conferencia de prensa en principio prevista para hablar del área social del club.

El Barcelona, según su vicepresidente, no se plantea fichar en estos momentos. Se trata de vender para cuadrar el balance económico y poder fichar a partir del 1 de julio. "Estamos en el periodo de ilusión en el que se oyen nombres y al socio le apasiona pensar que habrá contrataciones. Nosotros estamos para administrar este equilibrio: necesidades y dinero", dice Cardoner.

"Probablemente Neymar quiera volver. Pero nosotros no nos hemos planteado este tema en junta directiva. Por parte de los medios se ha acelerado una noticia que los que tenemos que decidir no sabemos si llegará a o no a buen puerto. Ahora no estamos fichando a nadie", asegura el vicepresidente barcelonista.