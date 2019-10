El equipo al que puede ir Mourinho y no es Real Madrid

Mourinho está atento a todos los movimientos en los banquillos de los equipos importantes porque está cansado de estar en paro y quiere volver al fútbol de elite y profesional. Cuando la derrota del Real Madrid contra el PSG se habló mucho de su posible vuelta al banquillo del Bernabéu. Ahora según la prensa inglesa, el entrenador portugués ha puesto sus ojos en el Tottenham, que con Pochettino en el banquillo está teniendo graves problemas esta temporada, tras ser subcampeón de Europa y perder la final contra el Liverpool.

El comienzo del equipo ha sido desesperanzador y en el club pueden estar pensando en cambios. Ya hay una lista de jugadores que pueden salir incluso en enero, con Eriksen en la cabeza, pero tampoco el futuro del entrenador argentino está claro. Pochettio y el dueño del Tottenham no pasan por las mejores relaciones porque el técnico quería algún refuerzo para poder competir. No los ha tenido y ahora el equipo inglés está cerca de ser eliminado de la Champions cuando aún no se ha disputado la tercera jornada.

Con el Real Madrid líder en la Liga, ya no parece que vaya a fichar por el conjunto blanco y en cambio, la puerta del Tottenham parece que se abre más.