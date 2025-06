Las "estrecheces" económicas de Ábalos tras gastarse 470.000 euros en dos años: "No tengo un puto duro... Me he fundido mucho"

Los audios grabados por Koldo García analizados por la Guardia Civil dejan al descubierto el alto nivel del exministro José Luis Ábalos, a quien en noviembre de 2023 su exasesor le reprocha que se haya gastado 470.000 euros en dos años cuando este se queja de que no tiene "un puto duro" porque se ha "fundido" mucho dinero.

En esa conversación -incorporada al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le ha costado el cargo al hasta ayer secretario de Organización del PSO- mantenida entre ambos el 23 de noviembre de 2023, a los agentes les llama la atención "algunas menciones hechas tanto por Koldo como por Ábalos sobre su patrimonio actual y la gestión del mismo".

Por ejemplo, destacan, el entonces asesor ministerial le cuenta a su jefe "cómo había procedido con la compra de una vivienda, poniéndola a nombre de su hija para que no

se le pudiera imputar la titularidad a él": "La casa de mi madre, que hay que ir espabilando, hay que ser gilipollas, al pasar dos años la pasé de mi nombre y me la quité, y ya no es alzamiento de bienes".

"Entonces si hay cualquier problema o lo que sea a efecto judicial o cualquier cosa, ya no se le puede quitar la casa de mi hija", dice en referencia a la vivienda adquirida en Benidorm (Alicante).

"Tu hijo tiene que tener dinero tuyo"

En otro momento de la conversación, reseña la Unidad Central Operativa (UCO), Ábalos asegura "no tener una gran disposición de fondos en ese momento", a lo que su asesor replica que su hijo Víctor "aún debía tener parte de su dinero, contestando el ex ministro que sí, que le iba entregando pequeñas cantidades de vez en cuando". No obstante, los agentes apuntan que Koldo "se sorprendió ante la posibilidad de que Ábalos hubiese gastado 470.000 euros en un periodo de dos años". La conversación se sucede así:

Koldo (K): Y te vas a Europa ¿no?

Ábalos (A): Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

K: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

K: Pero que no encastas...

A: ¿Qué?

K: Cuatrocientos setenta mil euros en dos años.

A: ¿Cómo?

K: Si no te gastas cuatrocientos setenta mil euros en dos años (tose)… no me

jodas.

Al final de la conversación, Koldo se refiere a Víctor, el hijo de Ábalos: "Bueno, igual eso… a ver lo que… ¿tu hijo te ha dicho algo? Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar mil pavos al mes. Si me ingresa mil pavos al mes vuelvo a pagarte la pensión al niño".

La última conversación con Santos Cerdán

Tras intentarlo infructuosamente durante tiempo, finalmente Koldo García logra reunirse con Santos Cerdán el 12 de diciembre de 2023, una conversación que también grabó y cuyos detalles salen ahora a la luz. Koldo le recriminó al dirigente socialista "que llevara tanto tiempo detrás de él para concertar un encuentro", ante lo que Santos Cerdán justificó el distanciamiento "alegando que le habían avisado de que le estaba investigando la Guardia Civil".

En esa conversación, al margen de un supuesto mensaje de Pedro Sánchez, "porque él me pidió una cosa", Koldo se queja de se encuentre en esa situación después de "todos los recados que he hecho a todo el mundo", alegando según la unidad policial que "si se hubiera llevado dinero no estaría pidiendo ayuda económica en ese momento".

"Dos años y tres meses tirado en una esquina, como una colilla", asegura con amargura, "tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija y una mujer y vivimos de la pensión".

"Tengo una casa que yo he hecho con mis manos, he estado trabajando como un bestia, con pico y pala, haciendo agujeros", expone a Ábalos. "Si es que tuviera 10 millones no estaría aquí como un gilipollas, suplicando, llorando, y comiendo mierda, para intentar llevar unas miguitas", se queja. "No quiero saber nada ya de eso. Creo, creo que, por pedir cuatro cosas puntuales, dos cosas puntuales...".

Molesto con Pardo de Vera: "No tiene perdón de Dios"

En esa conversación, Koldo se queja de la entonces presidente de ADIF, Isabel Pardo de Vera, imputada en el "caso Koldo" en la Audiencia Nacional. "No tiene perdón de Dios". Según la Guardia Civil, acabó enfrentado con ella porque "no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado, sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas".

Ante esta situación, reseña la UCO, Santos Cerdán "se mostró proclive a ayudarle económicamente de alguna manera". "Yo voy a intentar hacer algo, no se ahora cómo, pero le voy a dar vueltas", le traslada.

"Jefe, no me matéis, o sea dadme algo coño, que para que mi hija pueda ir al colegio, nada más", implora Koldo. "Que yo no quiero que me den 8.000 euros al mes, pero dadme 2.000 euros, para que yo pueda abrir un contrato a 4 años y después, a tomar por culo. Y yo cojo, me busco la vida. Me quedan 184.000 euros de hipoteca. Solo quiero pagar la hipoteca", le explica.

Preocupados por la seguridad de sus comunicaciones

El audio revela también cómo ambos abordaron "la seguridad de las comunicaciones ante la posibilidad de que Koldo pudiese tener sus teléfonos intervenidos", solicitando Koldo ayuda a Santos Cerdán para proteger sus conversaciones y mensajes.

"Ambos discutieron sobre la modalidad más segura para mantener conversaciones sensibles, alegando Santos Cerdán que él utilizaba Signal y contestando Koldo que él prefería WhatsApp". No obstante, Koldo termina diciendo al dirigente socialista que él también usaba "líneas de teléfono desechables".

Esta fue la última conversación de la que tiene noticias la Guardia Civil entre Koldo y Santos Cerdán. Tras este encuentro, "no se han vuelto a registrar más conversaciones grabadas" de ambos "tratando asuntos relacionados con la obra pública".

Y es que solo dos meses más tarde, el 20 de febrero del pasado año, estalló el "caso Koldo" y el exasesor de Ábalos y el empresario Víctor de Aldama fueron detenidos.