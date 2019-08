El "inminente" destino de Keylor Navas fuera del Real Madrid

Quedan unos días para el cierre de mercado y de momento no hay movimientos en el Real Madrid, aunque según La Nación, periódico de Costa Rica, el jueves va a ser un día importante porque Keylor Navas se irá al PSG. El medio, del mismo país que el portero, informa de que ya se ha despedido de Zidane e ira al campeón francés para buscar los minutos que no está teniendo y seguramente no va a tener en el Real Madrid. La temporada pasada el entrenador blanco ya dijo que este curso iba a estar muy clara la cuestión del portero, y su apuesta ha sido la de Courtois. Después de un verano de rumores, Keylor Navas parece que dará el paso de salir del equipo con el que ha ganado tres Champions de forma consecutiva.

Al Real Madrid se le presenta un nuevo problema que resolver. Durante la pretemporada se han marchado Luca Zidane y Lunin, de ahí que ahora mismo no tenga segundo portero, salvo que se apueste por alguno de los del Castilla: Belman o Altube. Tampoco está claro todavía qué sucederá con James y si se encontrará una salida para Mariano.