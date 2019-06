Cómo el Madrid enseñó al Liverpool el camino para ganar la Champions

El Liverpool espera haber aprendido de la derrota ante el Real Madrid el año pasado en la final de la Liga de Campeones. Hay dos maneras de enfrentarse al "fracaso", revivirlo continuamente hasta convertirlo en una tortura que no te deja avanzar o convertirlo en una inspiración para el futuro. Y ésa es la vía que ha elegido el Liverpool.

"Las finales perdidas forman parte del pasado", reconoce el lateral derecho de los "reds", Trent Alexander Arnold, el hombre que sacó el córner que dio origen al gol de Origi que cerró la remontada contra el Barcelona. "Yo no estaba en Basilea [donde el Liverpool perdió ante el Sevilla la final de la Liga Europa en 2016], pero hemos aprendido mucho del año pasado y también a olvidar lo que pasó y empezar de cero esta temporada", reconocía en la conferencia de prensa previa al partido. "Cómo ganó el Madrid en Kiev nos ha enseñado el camino y nos ha servido parta madurar como equipo y mejorar", dice el lateral. "Tenemos esa experiencia y nos va a ayudar. No quiero sentirme como me sentí el año pasado después de la final", asegura.