"Si eliminamos al Athletic en la Copa me tiño el pelo de rojo Rubí"

La Unió Esportiva Rubí milita en la Liga Élite Catalana –una categoría por debajo de Tercera RFEF– y en la Copa del Rey se mide al Athletic Club. Es un club modesto, pero histórico en el fútbol catalán. Fue fundado en 1912 y con 111 años de vida va a disputar uno de sus partidos más importantes.

Marc Cintas, con 21 años, es uno de sus pilares en el centro del campo. Tras unos años de aprendizaje en la Primera División de Andorra, Cintas regresó a casa y ahora se medirá con uno de los clubes más importantes del fútbol español. «De Andorra me llevé un aprendizaje muy bueno, a pesar de no tener los minutos deseados. Ahora toca disfrutar del momento. Cuando vimos que salió el Athletic de Bilbao en el sorteo nos alegramos mucho. Tenemos que disfrutar de esto porque muchos no sabemos si volveremos a vivir algo así», afirma. Cintas es un apasionado del fútbol de élite y ya ha hecho una promesa si su equipo consigue eliminar al club vasco: «Si pasamos de ronda prometo pintarme el pelo rojo, del color del Rubí», asegura.

Foto: Eric Sales Foto: Eric Sales

Sergio Mulero es otro de los jugadores del Rubí y cuenta con su propia historia de superación detrás. «Trabajo en un almacén y salgo a las cinco de la tarde. Nosotros no entrenamos hasta las ocho y media por lo que lo compagino muy bien. Se agradece no entrenar justo después del trabajo. Este partido es un sueño que tenemos muchos desde que somos pequeños y lo vamos cumplir. El hecho de jugar contra uno de los grandes de Primera hace que la semana sea diferente porque hay cámaras en el entrenamiento, entrevistas que normalmente no hacemos y con mucha gente nos escribe para venir a ver el partido», afirma el delantero del equipo catalán.

. Foto: Eric Sales

«El objetivo de esta temporada es quedar lo más arriba posible e intentar meternos en los play-offs de ascenso. Este es el premio a todo el trabajo, dedicación y esfuerzo de los entrenamientos y partidos desde que empezamos a jugar. Nada es imposible y nosotros haremos el mejor partido para intentar dar la campanada. La afición nos da ánimos y nos dice que juguemos como sabemos y que disfrutemos», comenta Sergio.

La Uniò Esportiva Rubí tocó la tercera categoría del fútbol español en 1993 cuando consiguió el ascenso de Tercera a Segunda División B. El sueño duró una temporada y desde entonces experimentó ascensos y descensos en categorías más bajas. Todo cambió en 1998 cuando una grave crisis deportiva e institucional provocó que la entidad tuviera que volver a empezar desde abajo. La eliminatoria ante el Athletic se asume en el club como un nuevo punto de inflexión.