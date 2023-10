Hernán Cortés-Real Betis: de conducir una ambulancia a jugar el partido de su vida

En la plantilla del C. F. Hernán Cortés nadie vive del fútbol. Este club ubicado en una Entidad Local Menor de Don Benito, con apenas 965 habitantes, se mide al Real Betis en la primera eliminatoria de Copa. Sexto clasificado en Primera Regional, el equipo extremeño recibirá al Betis en el Francisco de la Hera de Almendralejo, un estadio con capacidad para 12.000 espectadores y que ya tiene todas las entradas vendidas.

Para facilitar la vida laboral de los miembros de la plantilla los entrenamientos siempre comienzan a las 20:00. «Fui portero del equipo durante casi 20 años cuando subimos a Tercera División y ahora soy el director deportivo y lo compagino con todo lo que puedo. Trabajo en una entidad financiera por las mañanas y por las tardes entreno a los porteros, llevo las redes sociales y toda la gestión deportiva. Tenemos ocho jugadores de fuera y el resto son de la zona. Son futbolistas jóvenes que buscan proyectarse en categorías mayores. No les podemos aportar nada económico, salvo la proyección que supone estar aquí», señala Ángel Zambrano, una de las almas del club.

El director deportivo, durante el sorteo .

En la vida laboral de la plantilla hay casi de todo. «Compagino la peluquería con el fútbol muy bien porque es mi negocio propio y me adapto los horarios. Los días que entrenamos empiezo a trabajar a las 15:00 horas para acabar a las 19:00 y luego me voy casi directo. Para el partido me tengo que hacer un corte de pelo que sea raro y llamativo. Lo del Betis es el tema de conversación de la peluquería y ya no sólo aquí, en cualquier sitio al que vas. Ya hicimos algunas promesas de teñirnos el pelo, pero no hemos cumplido ninguno porque fue todo muy rápido. Todos queríamos ser futbolistas y ahora mismo por un día nos vamos a sentir como si fuéramos profesionales. Va a ser algo muy guapo», dice Iván López.

Alberto Galeano es otro de los futbolistas. El mismo día del sorteo le dieron la noticia de que había conseguido trabajo como conductor de ambulancias: «Estaba pendiente de la llamada y justamente llegó ese día. Me había sacado el curso porque es algo que me llama la atención y estoy muy contento. Vamos por la calle y la gente nos pregunta mucho sobre el partido. Lo tenemos que disfrutar al máximo».

Ingeniero, capitán y vicepresidente

Sergio Álvarez es otra de las voces autorizadas para hablar del Hernán Cortes. Es el vicepresidente y también es el capitán del equipo. Ambos puestos los compagina con su trabajo como ingeniero de obras públicas. «Trabajo en el mantenimiento de las líneas de alta velocidad en Extremadura. Estoy cerca de casa, más concretamente en Mérida, por lo que me resulta sencillo juntar todo. Otros años sí que fue complicado cuando estuve en Granada», afirma Sergio Álvarez.

Para el vicepresidente, la visita del Real Betis es un partido muy especial. «Tengo 39 años y me queda poco tiempo para colgar las botas. Tengo mi trabajo, mi familia y juego al fútbol con mis amigos, pero todo tiene un límite. Entre este año y el siguiente lo dejaré, pero esta eliminatoria ahora llega como un regalo para mí», concluye emocionado.