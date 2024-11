La élite de la hípica mundial se cita en IFEMA Madrid Horse Week

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, IFEMA Madrid Horse Week (IMHW) se convierte en el epicentro de la hípica internacional. Los pabellones 12 y 14 del recinto ferial IFEMA Madrid reunirán a los mejores jinetes del mundo tanto en Doma Clásica como en Salto, ya que albergan la Longines FEI Jumping WorldCup, la FEI Dressage World Cup, además del Trofeo IFEMA Madrid - 6 Barras y el Jump & Drive. Una de las novedades de esta edición de la IMHW es su extensión a un día más lo que permitirá disfrutar del show de Santi Serra como apertura del jueves y la exhibición de Volteo Cosaco de la compañía Cosaco Vaulting Compagnie Impulsion.

El viernes 29 comienza la Copa del Mundo de Doma Clásica con el Gran Premio patrocinado por la Comunidad de Madrid y el sábado 30 se disputará el Gran Premio Freestyle, la esperada prueba con música, que definirá a los ganadores de este año en la única sede que tiene en España la Copa del Mundo de esta disciplina. Entre los grandes nombres de la Doma Clásica que se darán cita en Madrid destacan Alejandro Asencio Méndez, que compartirá pista con referentes de la talla de Beatriz Ferrer-Salat o José Antonio García Mena.

Asencio llega a IMHW con altas expectativas, acompañado por "Straight Horse Sezarion", caballo danés cuya historia refleja el espíritu de resiliencia que caracteriza al binomio. "Mi historia en el mundo del caballo es muy bonita. Vengo de una familia sin casi vínculos con la hípica, pero parece que era mi destino", asegura. Desde sus inicios, su trayectoria ha estado muy marcada por la autodeterminación. "Siempre sentí que me quería dedicar al mundo del caballo. Lo busqué desde muy pequeño y fui subiendo escalones como se podía. He tenido bastantes fracasos, pero me han dado mucha experiencia. Nadie me ha parado, he seguido escalando hasta donde estoy", comenta.

El caballo que lo acompañará en la IMHW tiene una historia tan especial como su jinete. "Sezarion", que llegó a la vida de Asencio con solo cinco años, sufrió un grave accidente que lo mantuvo apartado de la competición y entrenamiento durante tres años. "No dábamos mucho por él a nivel deportivo, y mira dónde está ahora", comenta el jinete.

El esfuerzo y dedicación de Alejandro Asencio han dado sus frutos y "Sezarion" se encuentra en un momento óptimo. "Está en uno de sus mejores momentos, bastante confirmado en todos los ejercicios, con ganas y en un gran nivel. Creo que este año irá de menos a más y tiene mucho que demostrar", detalla. Para Asencio, la IMHW es un escenario importante para mostrar el nivel del binomio. "Es el gran concurso del año en España, donde todo el mundo quiere ir y todo el mundo quiere competir. Es una pista difícil, con una atmósfera preciosa, pero complicada para los caballos”.

El jinete regresa con entusiasmo a esta pista. "Mi primera vez en IMHW fue con ''Focus''. Han sido dos años compitiendo con él y siempre ha sido una experiencia fantástica, tanto por el ambiente como por el trato. Volver siempre es un placer, pero también una gran presión", dice. Con "Sezarion", Asencio aspira a demostrar lo que vale: "Quiero que el caballo haga grandes pruebas, que sean buenas, que lo vayan conociendo en el alto nivel y valoren al caballo como creo que deben con la temporada que ha tenido".

La pasada Copa del Mundo se quedó en España gracias a la actuación de Daniel Martín Dockx junto a "Malagueño LXXXIII", que se retiró de la competición el pasado fin de semana en SICAB con un sentido homenaje.