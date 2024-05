El emocionante mensaje de Zverev tras ganar a Nadal: dice tanto de Rafa

Rafa Nadalno pudo firmar su enésima resurrección en la pista central de Roland Garros, donde cayó ante un sólido Alexander Zverev en la primera ronda, en un duelo que tuvo aires de despedida pese a que el 14 veces ganador no ha descartado regresar el año próximo. Después del encuentro hablaron ambos jugadores y Rafa dejó abierta la puerta a un regreso el próximo año. Antes Zverev mostró lo que es ser un caballero, el deporte de verdad y dejó un emocionado mensaje a Rafa Nadal

El resultado, 6-4, 7-6(5) y 6-3, fue tan apelable como el partido, que tuvo un único dominador, salvo un intento de rebelión del español en las postrimerías del segundo set y en el inicio del tercero, que acalló el germano elevando el nivel para no dar esperanzas a su rival y a la grada que lo aclamaba.

"Es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero si lo es ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta pista", decía Rafa Nadal a la grada después del partido. "Tengo que dar la enhorabuena a 'Sascha' por este gran partido y por Roma. te deseo todo lo mejor en este torneo, después de lo que sufrió en 2022 aquí, mereces más", continuaba sobre su rival.

Y habló de su futuro: "Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Para mi es difícil que va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo", continuaba Rafa dejando todo en el aire. "Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imagine de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. No sé si es un adiós definitivo o no pero muchas gracias por todo", acaba en una despedida que no fue tan emocionante como se esperaba al dejar Rafa alguna opción.

Antes, Alexander Zverev sí que había sido mucho más emotivo. No quería hablar de él, pues decía que no era su momento. Era la hora de Rafa: "No se lo que decir, primero decir gracia a Rafa porque es un gran honor haber disputado el partido. He visto ver jugar a rafa durante mi infancia y jugar contra el cuando me convertí en profesional. Hoy no es mi momento, es el momento de Rafa".