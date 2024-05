Las imágenes más tristes de Xisca, la mujer de Rafa Nadal, tras su derrota en Roland Garros contra Zverev

No pudo ser: Rafa Nadal, el catorce veces campeón del torneo, ha sido derrotado por Alexander Zverev en tres sets y supuso el adiós de Rafa Nadal de París, su tierra prometida. Quién sabe si será la última vez. En las gradas, en las imágenes que se veían de Xisca, su mujer, con su hijo, la tristeza, parecían señalar que lo dejaba, pero Nadal lo dejó abierto. ""No sé si será mi última vez. No lo puedo asegurar", ha dicho Rafa en cuanto ha cogido el micrófono. Antes ha hablado Zverev, con mucha humildad: "Gracias, Rafa por todo lo que has hecho por el tenis. Es un honor haber jugado este partido frente a él. Es suy momento y yo no quiero hablar mucho", ha dicho.

El partido comenzó con Zverev dominando. A pesar de los intentos de Nadal por ajustar su estrategia y recuperar terreno, Zverev se mostró implacable, manteniendo un alto nivel de juego a lo largo de los tres sets. La capacidad del alemán para sostener largos intercambios y su precisión en los momentos cruciales fueron factores determinantes en su victoria.

El primer set concluyó con un 6-3 a favor de Zverev, quien aprovechó sus oportunidades de quiebre y mantuvo su propio servicio con solidez. En el segundo set, a pesar de los esfuerzos de Nadal por cambiar el rumbo del partido, no lo logró: 7-6 perdió, pero dejó una buena imagen y un nivel mucho más alto que el mostrado otros días. Fue un Nadal muy recuperado, pero no le dio para vencer esa manga ni la siguiente. Perdió la tercera por 6-3 y en poco más de tres horas, Zverev dejaba a Rafa Nadal fuera del torneo a las primeras de cambio.

Después del partido, Nadal se dirigió a la audiencia en un emotivo discurso. Estaba emocionado, pero también prudente. Mauresmo, directora de Roland Garros, le hacía preguntas, quizá para saber qué quería Nadal, mientras el público le aplaudía y en la grada, su mujer Xisca y su hijo, no escondían la tristeza..

"Vengo de afrontar dos duros años de lesiones", aseguró Rafa Nadal desde la pista de tierra. "Para mi es difícil que va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo".