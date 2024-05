Nadal - Zverev hoy, en directo: siga en vivo el partido de Roland Garros 2024

Este podría ser, en caso de derrota, el último partido de Nadal en Roland Garros, el torneo que ha ganado 14 veces en 18 participaciones, pero él no quiere cerrarse la puerta, menos viendo cómo los últimos días ha podido entrenar con intensidad. Si el cuerpo se lo permite, no se retirará. Por eso afirma que aunque perdiera no quiere un homenaje en pista ni nada.