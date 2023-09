El emotivo adiós de Manolo Lama a Pepe Domingo Castaño

Se ha muertoPepe Domingo Castaño, el periodista, animador de la radio y cantante.

"Se ha ido UN GENIO de la RADIO Se ha ido EL MAESTRO DE LA COMUNICACIÓN Se ha ido EL PADRE DE LA REDACCIÓN DE COPE D.E.P. PEPE DOMINGO CASTAÑO", ha escrito Manolo Lama en las redes sociales para despedirle. En su adiós han coincidido Isabel Díaz Ayuso y Gabriel Rufián, quizá la primera vez que sucede: "No se podía ser mejor persona. Qué silencio deja", ha escrito la presidente de la Comunidad de Madrid. "Se ha muerto Pepe Domingo Castaño y me parece imposible porque es como si se muriera la radio. Toda una vida escuchándole. Animaba, anunciaba y hablaba de la vida como nadie. Lo siento mucho", ha escrito el portavoz de ERC.

Lama ha hablado en la radio: "No se ha ido, lo mejor que nos deja el sentimiento de saber vivir. Nos deja el aprender que estamos de paso, que tenemos que intentar ser buena gente y aprovechar el regalo de Dios que es vivir. Estamos tocados, jodidos, dolidos pero le tenemos ahí; no le podemos decir adiós, siempre diré 'Hola, Hola' porque va a estar más cerca de nosotros que nunca. Pepe, lo mejor que tenía, era que sabia empaparse del tiempo en el que vivía; se mezclaba con los más jóvenes de la redacción, se empapaba del lenguaje nuevo, olía por dónde iba la juventud. Era vital, se nos ha ido pero como a él le hubiera gustado, rápido y sin dar guerra. Hasta hace tres días tenía vida, ilusión, ganas... y es la mejor herencia que nos ha podido dejar a toda la redacción de deportes". Le conoció muy joven: "Tenia 18 años cuando le conocí y él era una estrella en la SER, pero no tenía relación con deportes. Iñaki, Joaquin y Pepe hicieron juntos el programa, y donde Pepe revolucionó, no la publicidad, él revolucionó la radio. Sabía combinar la información con la publicidad. Para él la publicidad era un contenido más de la radio",

También le ha despedido, emocionado, Juanma Castaño: "Ha sido una noche muy dura, es una noticia absolutamente inesperada. Se ha ido muy rápido, sin molestar a nadie y cuando estaba feliz de la vida; con un momento vital que le encantaba, con más horas para su familia y sus amigos, organizando comidas, cenas y viajes; un abuelo orgulloso y feliz, un padre más cercado a sus hijos que nunca y un marido con Tere tan cómplice", ha dicho. ""Es un día triste, un momento muy difícil para toda la radio. Era nuestro líder espiritual sin duda, pero podemos estar muy tranquilos porque ha vivido mucho y muy bien la vida y nos ha enseñado a los demás cómo vivirla. Cuando me siente con amigos a cenar pensaré que está ahí. Además a trabajar, nos enseñó a vivir la vida de y nuestros amigos y la familia".

Desde el perfil de El Partidazo, el programa de Juanma Castaño también le han dicho adiós: "El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos. PEPE DOMINGO CASTAÑO SOLAR, la LEYENDA de la RADIO", han escrito.

El Cádiz también le ha despedido: "Nos despertamos muy tristes al conocer que nos ha dejado Pepe Domingo Castaño, una leyenda de la radio de nuestro país. Nuestro más profundo y sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todos los que nos ha llegado su voz a través de la radio. Descanse en paz". "Ya te echo de menos, Pepiño. Buen viaje. Te quiero mucho", ha escrito su compañero Fernando Evangelio. "Gracias por todo lo que nos has enseñado. Hasta siempre, Leyenda. Descansa en Paz", ha sido el adiós de Arancha Rodríguez, periodista deportiva de la Cope. Carrusel Deportivo, el programa de la SER, donde trabajó y que le hacía competencia también se ha acordado de él en su adiós: "Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. El más profundo y sentido pésame de parte de @Carrusel a familia, amigos y compañeros de Pepe. Descanse en paz", ha escrito.

Compañeros periodistas como Jenaro Castro le han despedido: "Despierta el día triste, de luto y con una profunda pena por la muerte de PEPE DOMINGO CASTAÑO. Maestro, amigo y paisano, nos dejó este delicioso PLANO GENERAL en el que nos habló de su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’. ". También José Joaquín Brotons: "Terrible noticia. Ha fallecido Pepe Domingo Castaño, un mito de la radio. Tuve la suerte de trabajar a su lado en la SER (Carrusel Deportivo). Nos vimos en Gijón hace un año. Que la tierra te sea leve amigo.