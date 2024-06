El equipo español de SailGP, en busca de la gran final y de financiación para estar la próxima temporada

La temporada 4 de SailGP se acerca al final y todo está por decidir, no sólo en el plano deportivo. Tal y como recoge el último episodio de la docuserie de la competición, Racing on the Edge, en colaboración con Rolex, hay cuatro equipos -España, Francia, Canadá e incluso la favorita Nueva Zelanda- que corren el riesgo de no estar en la línea de salida de la Temporada 5 si no obtienen inversión antes del comienzo de ésta, el próximo mes de noviembre.

Durante la rueda de prensa del Apex Group Bermuda Sail Grand Prix, el piloto del equipo español, Diego Botin, fue preguntado por el estado financiero del conjunto nacional: "Tenemos un grupo de inversores dispuestos a unirse al equipo y avanzar con nosotros. El equipo también está trabajando muy duro para lograr ese poder financiero", anunció el cántabro.

Al final del episodio, el CEO del equipo español de SailGP, Antonio Alquezar, descubre que hay un grupo de inversores que supuestamente se está alineando para comprar el equipo: "Entiendo que esto es un negocio, si SailGP decide vender la franquicia a otro equipo e inversor, no habrá resentimientos. Pero permitid que lo diga de esta manera: si pensáis que los inversores del equipo estadounidense o Sebastian Vettel en el caso de Alemania son importantes, esperad y veréis lo que tenemos preparado aquí".

El compañerismo de España

En la faceta más deportiva, el episodio revive la victoria de España en Bermudas, e incluye las declaraciones del medallista olímpico Hamish Willcox, anteriormente entrenador de pesos pesados de la competición como Peter Burling o Blair Tuke, entre otros. Willcox ha colaborado con el equipo a lo largo de toda esta temporada, y su trabajo está siendo muy, muy importante para el desempeño de los españoles, que consiguieron en Bermudas la segunda victoria del curso. El documental revive la tensión que se vivió en el F50 Victoria durante algunos momentos del fin de semana. Y es que Diego Botin y compañía estuvieron muy cerca de quedarse fuera de la final, después de que, en la última marca de la quinta carrera del fin de semana, el equipo recibiera una penalización por no dejar suficiente espacio al F50 francés de Quentin Delapierre. Por suerte, Canadá no estuvo acertada en los últimos momentos de dicha manga, haciendo posible el acceso a la final de España.

Pero, por encima de todo, el reportaje descubre el enorme compañerismo y trabajo en equipo que existe dentro del Spain SailGP Team, ingredientes que explican la gran progresión del F50 Victoria a lo largo de toda la temporada, así como la fantástica victoria final de los españoles en Bermudas, imponiéndose a aussies y kiwis.

El episodio aborda también el vuelco del F50 estadounidense durante las practice races del viernes anterior al Gran Premio de Bermudas. El United States SailGP Team, pilotado por Taylor Canfield, sufrió un dramático “capsize” debido a un error de la tripulación, causando daños sustanciales en el ala del equipo y dejándolos fuera de las carreras del fin de semana.

Este próximo fin de semana (22-23 de junio, puede verse gratis en RTVEPlay y en el canal oficial de Youtube de SailGP) llega la penúltima parada en el calendario de la Temporada 4. Los equipos harán todo lo posible para luchar por un lugar en la Gran Final de SailGP (13-14 de julio).