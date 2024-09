La opinión de Marc Márquez sobre el adelantamiento de Bastianini que no va a gustar en Italia

El adelantamiento de Enea Bastianini a Jorge Martín en la última vuelta provocó una reacción de rabia del piloto madrileño, que incluso antes de entrar en línea de meta le hizo un corte de mangas a su rival. Fue un gesto instintivo y entendible, por el que Jorge pidió perdón después ante las cámaras de Dazn. "No estoy contento con el adelantamiento, pero reconozco que el corte de mangas no procedía, quiero pedir perdón por ese gesto, aunque sigo pensando que no es un adelantamiento justo", confesaba el de Pramac, que estaba convencido de que Enea había superado el límite de lo legal.

La acción generó polémica y varios pilotos dieron su opinión, que era distinta en función de la nacionalidad del protagonista. Si era italiano le parecía un lance de carrera, y si era español la cosa cambiaba bastante.

Bagnaia aseguró que le pareció algo normal y no sancionable. "Creo que el adelantamiento de Bastinini es algo lógico en carrera, han estado bien los jueces no entrando, porque a mí pasó con Jorge en India y no hicieron nada. Es un lance de carrera y creo que por una vez han estado correctos los comisarios", explicaba el vigente campeón del mundo.

Muy distinta era la visión de Marc Márquez, uno de los grandes enemigos de la afición italiana, al que pitaron hace dos semanas cuando ganó en Misano. Su opinión sobre el adelantamiento de Bastianini no va a ayudar a que esa relación con los "tifosi" mejore, pero es que Marc tenía bastante claro lo que había sucedido. "En mi opinión, aunque para el campeonato perjudique, creo que es sancionable. Enea no se ha mantenido dentro de la trazada, lo correcto hubiera sido que perdiera una posición", lanzaba Márquez en Dazn.