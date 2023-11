La escandalosa cantidad con que Arabia Saudí quiere comprar el Masters 1.000 de Madrid

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, anunció esta semana que Arabia Saudí organizará la Copa del Mundo de fútbol de 2034. Es el último capítulo de grandes eventos deportivos que el país saudí ha "comprado" o quizá sería mejor decir el penúltimo. Y es que el país de Oriente Medio está explorando la posibilidad de pujar para hacerse con las licencias de los torneos de Madrid o Miami, dos de los Masters 1.000 más prestigiosos del circuito.

Arabia Saudí cuenta ahora sólo con un torneo, las Next Gen Finals, una cita menor en la que compiten los ocho mejores tenistas de menos de 21 años y que no reparte puntos para el ránking ATP. Según "The Athletic", las autoridades saudíes consideran que este torneo no es suficiente para propagar una mejor imagen del país y por eso aspiran a organizar uno de los torneos más importantes del calendario después de los cuatro Grand Slams. Hay quien en la ATP ya da por hecho que Arabia Saudí organizará de manera inminente un Masters 1.000 en el primer mes del año, antes de la celebración del Abierto de Australia.

La negociación está en una etapa primigenia y el objetivo de Arabia Saudí es hacerse con la licencia de uno de estos dos torneos, ahora en manos de IMG, la empresa de organización de eventos y de representación, que entre otros tiene en su cartera a Carlos Alcaraz. El Masters 1.000 de Miami comenzó en 1985 y el torneo de Madrid arrancó en 2002. Las cifras que se manejan para el traslado de uno de los torneos son de varios cientos de millones de euros.

Arabia Saudí ya se ha convertido en una cita habitual en las exhibiciones antes de comenzar la temporada. A finales de 2023 hay ya programada una entre Novak Djokovic y Alcaraz. Pero la apuesta no sólo se ciñe a la ATP. También apuestan por el circuito femenino. Las WTA Finals, el Torneo de Maestras de toda la vida, ha cambiado de sede en los tres últimos años y no ha encontrado una sede estable tras el acuerdo fallido con China. Guadalajara (México), Fort Worth (Estados Unidos) y Cancún (México) no han terminado de convencer a los responsables de la WTA y especialmente esta edición está resultando muy caótica. Arabia Saudí ya podría albergar el torneo en 2024.

La entrada de Arabia Saudí en el circuito no es vista con malos ojos por parte de la ATP, ya que evitaría una posible OPA como ocurrió con el golf, cuando el circuito LIV se llevó a gran parte de los tenistas más importantes con la promesa de premios más generosos y un calendario más reducido. Esto, en un circuito actual donde solo entre 100 y 150 jugadores pueden vivir del deporte, y donde se compite once meses al año, es un peligro real. Preguntado en junio sobre la posibilidad de jugar en Arabia Saudí, Alcaraz aseguró que no tenía dudas de que en algún momento acabarían disputando partidos allí.