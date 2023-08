Horario y dónde ver los estrenos de Alcaraz y Djokovic en el US Open

En Nueva York y como refleja el ranking, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son las dos grandes estrellas del US Open. Nadie concita más atención que ellos y sus sesiones de trabajo se prolongan con una interminable firma de autógrafos, selfies y petición de fotos que en ocasiones se prolonga más de lo debido. Pero ambos están encantados en Flushing Meadows. "Mi vida cambió mucho, ahora es distinta por el hecho de ser más, digamos, famoso. Mucha gente empieza a conocer mi nombre tras el Abierto de Estados Unidos del año pasado. A veces me gusta que me reconozcan y a veces no. A veces quieres sentirte un chico normal, caminar normalmente. Aquí en Nueva York hay muchos españoles, sudamericanos también. Es difícil caminar normalmente a veces. A veces me gustaría que no me reconocieran, pero eso es imposible. Tengo que disfrutar de esta parte también, pero a veces es difícil", confesó Carlitos en la conferencia de prensa previa al torneo.

La llegada a Nueva York se ha producido después de la derrota en la épica final de Cincinnati. Todavía está reciente en la cabeza de Alcaraz. "Novak es uno de los mejores de siempre en nuestro deporte, sin duda. Todo lo que hace es increíble. Admiro su fortaleza mental porque nunca se rinde. En el momento más duro, parece que se viene abajo y va a perder, pero siempre se da una oportunidad para seguir jugando y para ganar. Seguramente esa sea la mejor calidad que tiene y yo la intento tener mi propio juego", asegura.

El torneo ya ha programado el debut del número uno del mundo. Será el martes -madrugada del miércoles hora española- en el segundo turno de la central. Paula Badosa abrirá el programa a la 01:00 del miércoles en la Arthur Ashe ante Venus Williams y luego será el turno para Alcaraz ante el alemán Koepfer (no antes de las 02:15, Movistar +).

Djokovic se estrenará 24 horas antes. El serbio se medirá al francés Müller en la madrugada del martes (no antes de las 02:15, Movistar +). "Los Grand Slams son los objetivos más importantes que tengo en mi carrera en este momento. Siempre hablo de esto, que quiero aumentar mi nivel en los Grand Slams porque no sé cuántos me quedan. No tengo un punto final en mi mente en este momento", apuntó.

"También entiendo que las cosas son distintas cuando tienes 36 años, así que tengo que apreciar más el presente, tratar cada Grand Slam como si fuera el último a nivel de compromiso y rendimiento. Veo cada torneo como una oportunidad de oro para hacer historia. Eso significa mucho", agregó el de Belgrado.

El serbio no compitió en Nueva York el año pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus y, en 2021, perdió la final contra el ruso Daniil Medvedev, lo que le impidió ganar los cuatro Grandes ese curso. "Han pasado dos años desde la última vez que jugué aquí y perdí la final con Medvedev. No jugué bien ese día. Pero la conexión y el amor que recibí de la gente en ese partido y en la ceremonia es algo que sigo llevándome en el corazón", dijo.

Nole reconoció que el Abierto de Estados Unidos es el 'grande' en el que tiene peor balance entre finales ganadas y perdidas (ganó 3 y perdió 6), pero dijo que la pista Arthur Ashe sigue siendo la más "eléctrica" para él.