España arrolla a la República Checa (1-5)

España fue a Praga a darse un paseo. Sin despeinarse, las de Jorge Vilda golearon (1-5) a la República Checa en el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021. Pleno de victorias en este primer test internacional y España ya lidera su grupo.

No parecía el duelo entre españolas y checas un encuentro oficial. Sin apenas público en las gradas del Bohemians 1905 y en un estadio que más que de Primera División parecía uno de barrio, las de Jorge Vilda no tardaron en despertar del sueño que vivieron el pasado viernes en Riazor, que registró la mayor asistencia a un partido de la selección. Aquí las cámaras no enfocaban a niños y niñas ilusionados con el fútbol femenino, sólo asientos vacíos.

A falta de gritos y ánimo desde la grada, los festejos los puso la selección española, que avasalló a la República Checa en los primeros cuarenta y cinco minutos. Un tanto en propia puerta de Sedlackova, que al tratar de despejar, se introdujo el balón en su propia portería, abrió el marcador. A partir de ahí llegó el chaparrón español.

Ejerciendo una presión alta y sin dejar salir al rival jugando desde atrás, Marta Cardona, que se entrenaba con la Roja, puso en bandeja el gol a Mariona. A la futbolista del Barcelona no le tembló el pulso ante Votikova y anotó el 0-2 a los diez minutos.

Aitana Bonmatí, que estrenaba titularidad después de sus dos goles ante Azerbayán, firmó el tanto de la tarde después de sentar a su marca y regatear a la guardameta. El banquillo español fue una fiesta. Antes del descanso, la capitana, Irene Paredes, quiso sumarse a la fiesta con un golazo que se coló por la escuadra. No se lo pensó dos veces la jugadora del PSG y España se marchó a los vestuarios con el partido resuelto. En la segunda mitad Jorge Vilda dio entrada a Andrea Pereia, Ona Batllé y a Ángela Sosa que volvió a disfrutar de minutos con la selección.

Jenni Hermoso a pase de Alexia Putellas, que se marcó un partidazo siendo el centro de operaciones de la selección, puso el 0-5. El gol del honor de las checas lo puso Vonkova en el 89.

España se marchó de Praga con las botas puestas y con los deberes hechos. Polonia, el 12 de noviembre, es el próximo rival de la selección.