España cae ante Italia en el primer ensayo para el Preolímpico (84-87)

A una semana para el arranque del Preolímpico, España cayó en la prórroga ante Italia en su primer amistoso. Fue un buen test pese al resultado para alimentar el último tramo de preparación con vistas al torneo que el martes 2 comenzará en Valencia. Sin Lorenzo Brown, recién incorporado a la concentración después de firmar con el Panathinaikos, España dejó alguna pista de sus puntos fuertes y lo mucho que tiene que mejorar.

El primer asterisco tiene que ver precisamente con Brown. Es el jugador más determinante para el cuerpo técnico. El "de Albacete" es vital porque puede generar una cantidad de juego que no pueden aportar Juan Núñez y Alberto Díaz. El base de la cantera del Real Madrid tiene esta semana el draft de la NBA y su cabeza, algo comprensible, estaba más en Estados Unidos que en el amistoso. El rol de Díaz está muy enfocado hacia el aspecto defensivo. Brown es un creador de juego como no hay otro en la selección y eso lo van a agradecer tipos como Willy o Aldama.

Uno de los muchos jugadores que ha llegado al equipo nacional con ganas de reivindicarse es precisamente Willy (23 puntos y 4 rebotes). Y por parte de Scariolo no va a quedar. Es el primer foco ofensivo del equipo. Le buscaron en cada ataque que estuvo en pista y él respondió convirtiéndose en el máximo anotador de la selección. Si a su producción ante el aro rival suma una actividad defensiva aceptable es el jugador franquicia de la selección.

Entre él y Abrines, otro de los llamados a asumir muchas más responsabilidades de las habituales, lideraron los mejores minutos de España. Uno martilleó por dentro y el otro bombardeó por fuera. España nunca llegó a escaparse, pero bastó para arreglar la titubeante imagen con la que comenzó el partido. Italia, que juega el Preolímpico en Puerto Rico, es una selección atípica y así fue como remontó en el último cuarto. Los triples de Spissu, Tonut, Gallinari y Polonara situaron a España al borde del abismo... y ahí apareció Llull. Llevaba 0/5 triples, pero dio igual. Anotó un triple que forzó la prórroga. Más tiempo para probaturas. Italia volvió a escaparse y ahí apareció la imponente figura de Aldama. Su papel en el equipo tiene que ir mucho más allá del rol de especialista que tiene en los Grizzlies. Dejó detalles de su monumental talento con un par de triples que volvieron a deparar un final apretado. España, después de una pérdida de Italia, se encontró con 18 segundos para resolver. Más no podía pedir Scariolo. Final apretado y una pizarra para ganar el partido. Balón a Brizuela y el escolta dio un mal pase a Willy. Consiguió levantarlo desde el tiro libre, pero no anotó y Gallinari no perdonó desde el tiro libre. Con 2.5 para armar un último tiro, el balón llegó a Brizuela que se levantó desde la línea de tres, pero no encontró premio.

84. España (10+23+21+19+11): Núñez (3), Abrines (11), López-Arostegui (0), Aldama (11) y Willy (23) -quinteto titular- Juancho (7), Díaz (0), Garuba (2), Rudy (9), Llull (8), Pradilla (2), Brizuela (8) y Parra (0).

87. Italia (14+14+22+23+14): Spissu (14), Petrucelli (9), Tonut (12), Polonara (8) y Melli (8) -quinteto titular- Gallinari (16), Mannion (8), Ricci (4), Pajola (8), Abass (0), Bortolani (0) y Caruso (0).

Árbitros: Torres, Calatrava y Olivares. Eliminado Melli. Dos técnicas a Melli y una a Ricci.

Incidencias: 9.300 espectadores en el WiZink Center. Partido amistoso de preparación para el Preolímpico de Valencia.

Homenaje a Marc Gasol

La edad de oro del baloncesto español va de homenaje en homenaje y de retirada en retirada. Antes del amistoso ante Italia fue el turno de que la FEB honrara la trayectoria de uno de los más grandes de esto, Marc Gasol. Bicampeón del mundo, bicampeón de Europa, triple medallista olímpico (dos platas y un bronce). «Suerte, salud y a ver si el balón entra», comentó Marc antes de que el WiZink Center le rindiera una ovación digna de una trayectoria legendaria.