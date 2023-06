España, a la final del Eurobasket: la revolución continúa

España volverá a disputar una final del Eurobasket después de la pesadilla vivida hace dos veranos. La selección fue fiel a su pasado más reciente y disputará la sexta final de su historia. Cuatro acabaron con título (1993, 2013, 2017 y 2019) y una, con la plata (2007). La defensa y Alba Torrens (27 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias) han llevado a España de nuevo a lo más alto.

Noticias relacionadas Obituario Muere Román Carbajo, pívot del Caja Bilbao

España llegó al Eurobasket después de perder el último amistoso con Hungría. No fue una derrota fácil de digerir. Fueron doce puntos de diferencia (77-65) y para que la herida no se cerrase llegó la derrota en la primera jornada ante Letonia. Lo que ha sucedido luego es un homenaje a la historia contemporánea de la selección. España disputaba la décima semifinal en un Eurobasket desde 2001 y entre las internacionales hay una que ha jugado un puñado de ellas. Se trata de Alba Torrens. El arranque de partido de Alba fue un escándalo y cuando más se le necesitaba volvió a aparecer. Está lejos de ser la jugadora referente que fue en su momento, pero... sus tres primeros minutos fueron mareantes para las húngaras. Hizo de todo. Los diez primeros puntos de España fueron suyos y fue la que marcó la temperatura de la semifinal. Goree trató de contrarrestarla, pero si España comenzó a mandar fue por culpa de su capitana.

El juego interior de Hungría, como se encargó de demostrar Goree, era la gran amenaza de las magiares. España logró ningunear la gran virtud de Hungría. De Hatar y sus 2,08 no hubo noticias. De Kiss y sus 15,3 puntos y 5,8 rebotes por partido, tampoco. La defensa del equipo de Miguel Méndez, que fue una tortura para Alemania, también lo estaba siendo para Hungría. Al extraordinario trabajo atrás, España añadió un notable tiro exterior. Llegaron los triples de Maite Cazorla, siguieron los de Alba Torrens y España se escapó (38-22). Si Hungría siguió enganchada a la semifinal fue porque Studer se empeñó en hacer el trabajo que habitualmente hacían las grandes de su selección. Si las magiares seguían ahí al descanso era porque el descaro de la base palió en parte el enorme partido colectivo de España (38-28).

Lo que había sido una alegría constante en los dos primeros cuartos se convirtió en una tortura en el tercero. España se quedó en doce puntos. Empezó recibiendo un parcial de 11-2 y no hubo reacción porque la fluidez ofensiva desapareció. Alba Torrens aportó cuatro puntos y el resto del equipo dejó de sentirse cómodo. Por eso Hungría se reenganchó al partido antes del último cuarto (50-46). La amenaza ya no desapareció pese a que Alba Torrens siguió sumando y la defensa mantuvo el nivel. El problema es que Alba no encontraba ayudas. Por eso Hungría siguió creciendo (56-53, min 36). En los momentos más críticos España se agarró a la defensa con desesperación y Cazorla y Ginzo echaron una mano a Alba. Alemania anotó 42 puntos. A Hungría la dejaron en 60 y Alba sumó 27. España otra vez luchará por el oro en un Eurobasket.

69. España (18+20+12+19): Cazorla (16), Torrens (27), Casas (0), Carrera (8) y Gil (6) -quinteto titular- Ouviña (0), Domínguez (0), Ginzo (10), Quevedo (0), Rodríguez (0).

60. Hungría (14+14+18+14): Lelik (4), Studer (13), Dubei (4), Goree (12) y Kiss (7) -quinteto titular- Ruff-Nagy (0), Hatar (3), Aho (3), Varga (4), Horvath (2), Kanyasi (7) y Torok (0).

Árbitros: Forsberg (Din), Tomic (Cro) y Männiste (Est). Sin eliminadas.

Incidencias: 1.500 espectadores en el Arena Stozice de Liubliana. Primera semifinal del Eurobasket.

Calendario fase final

Cuartos de final

Hungría, 62-República Checa, 61

Bélgica, 93-Serbia, 53

Francia, 90-Montenegro, 46

España, 67-Alemania, 42

Semifinales

1. España, 69-Hungría, 60

2. Bélgica-Francia

Final (domingo 25)

España-Ganador 2 (20:00, Tdp)

Tercer y cuarto puesto (domingo 25)

Perdedor 1-Perdedor 2 (17:00, Tdp)