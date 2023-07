España gana por la izquierda

Aimar Oroz levantó la cabeza, vio que Juan Miranda llegaba por su izquierda y le regaló la pelota para que el lateral del Betis sacara un latigazo que mandaba a España a la semifinal de la Eurocopa sub 21 por sexta edición consecutiva.

La selección que dirige Santi Denia había tenido que volver a empezar después de que los suizos forzaran la prórroga en el tiempo añadido cuando España ya se veía en la penúltima ronda. Pero el golpe psicológico no fue suficiente para que el equipo español se derrumbara.

El gol de Sergio Gómez parecía suficiente para decidir el partido. El jugador del Manchester City ya había tenido un mano a mano con el portero suizo en la primera mitad, pero dudó entre levantar la pelota o pegar con contundencia y la pelota se fue mansa camino de la portería hasta que un defensa consiguió sacarla. Era la mejor ocasión de España hasta que la arrancada de Abel Gómez sorprendió a la defensa suiza. El capitán español se paró en el área, miró lo que venía y dejó la pelota a Sergio para que la golpeara con el interior. Esta vez sí remató con convicción y, esta vez sí, España se ponía por delante.

Estaba todo hecho, o eso parecía, pero los suizos, que han tenido que remontar en todos sus partidos no se rindieron. Y Vonmoos, que había entrado poco antes en el campo, tuvo toda la paciencia del mundo para parar la pelota con el pecho y dársela a Amdouni en ventaja para que igualara el partido.

A España le había costado penetrar en la defensa de los suizos. No encontraba la claridad que suele aportar Rodri en el costado derecho y fue a apoyarse en su lado de confianza, el izquierdo. Por allí entraban Miranda y Sergio Gómez y por ahí llegó también el capitán, Abel Ruiz, para dar la asistencia del primer gol.

Los tres son jugadores de confianza de Santi, de los que llevan a su lado desde la categoría sub 17. Tres jugadores criados en la cantera del Barcelona pero que tuvieron que buscarse la vida fuera. Abel juega en el Braga; Sergio, en el City después de pasar por el Borussia Dortmund y el Anderlecht con una cesión al Huesca entre medias; y Miranda pasó el confinamiento en Gelsenkirchen cuando era jugador del Schalke antes de llegar al Betis.

Los tres llevan toda la vida jugando juntos entre la cantera azulgrana y la selección y no necesitan mucho para entenderse. Son siempre una salida de seguridad para Santi. Un camino que lleva a España hacia la salida. En este caso hacia las semifinales que acercan a la selección a los Juegos de París del próximo año.

Abel Ruiz buscó en los últimos minutos ampliar la ventaja de los españoles para no sufrir como en el final de los 90 minutos. No tuvo éxito, pero tampoco lo tuvieron los suizos, que intentaron acumular jugadores en el área en busca de una igualada que no llegó. Lo suyo era resistir atrás ante las combinaciones de los españoles, pero no pudieron contener el vendaval que llegaba por la izquierda. El costado por el que gana España.