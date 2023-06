Un gol de Abel Ruiz a Ucrania en el último minuto mete a España en cuartos como líder de grupo

España no disputó una buena primera parte, pero bien pudo irse al descanso con ventaja. A falta de fútbol, tuvo ocasiones a favor y un incomprensible gol anulado en contra. Riquelme corrió en busca de un balón largo al que no podía llegar. Había mucha ventaja para el portero Neshcheret, que atrapó la pelota, se dispuso a sacar rápido y se golpeó con el balón en su propio cuerpo de forma incluso cómica. Riquelme se había quedado por ahí, se lo llevó y marcó, pero era todo tan incomprensible que ni el lituano Donatas Rumsas fue capaz de pensar que no había sucedido nada ilegal. Pitó falta y anuló el tanto.

Antes, Camello ya había tenido una oportunidad clarísima después de que Ocheretko diera un pase al centro del área... Justo al rival. Pero el atacante del Atlético no pudo en el mano a mano con el guardameta, que después le volvió a ganar un duelo. Fueron tres oportunidades inmejorables, y ninguna se fue para adentro. Otra vez le faltaba puntería a la selección.

Pero lo peor esta vez es que también le estaba faltando juego. Ucrania tenía la posesión y dominaba a través de la pelota y de la velocidad de Nazarenko por el lado derecho. También regaló España una ocasión en un pase de equivocado de Agirrezabala que terminó con Viunnyk y Gila por los suelos y con Guillamón teniendo de despejar el esférico cuando se iba lentamente a la red. Hasta la media hora no se encontró la selección y justo cuando mejor estaba fue cuando Nazarenko la cazó a la contra y centró de maravilla para que Viunnyk marcara de cabeza. Una jugada rápida y muy precisa.

Más errores

Santi Denia había rotado a todo el equipo (sólo repitió Sancet) y quizá por ahí se explique la pobre actuación. Pero el show atrás de Ucrania no había terminado y nada más comenzar el segundo tiempo llegó el empate en otra acción circense y también de mala suerte. Riquelme ganó la espalda a la defensa, y su centro al área lo despejó Syrota, pero lo que hizo el central fue dar un pelotazo a su compañero Zhelizko y hacer que el balón rebotara como si fuera un pinball y se marchara dentro de la portería.

La igualada hizo que el encuentro se adormeciera, lo que no era un mal negocio para los chicos de Santi Denia. Pero en el día de los errores, el penalti de Leo Román (el tercer portero entró en el descanso) transformado por Sudakov hizo que a España le entraran las prisas. Se fue a por otro gol, se abrió, el choque enloqueció un poco y Abel Ruiz se marcó un jugadón en el último minuto antes del añadido para asegurar el primer puesto. Se desmarcó, regateó de tacón y resolvió por abajo. Un lujazo en un partido en general atropellado. España jugará los cuartos de final el sábado a las 21:00 (se verá en La1) contra Francia, Suiza o Italia.

Ficha técnica

2-España (1-4-2-3-1): Agirrezabala (Leo Román, 46’), Arnau Martínez, Gila, Hugo Guillamón, Manu Sánchez, Adrián Bernabé (Gabri Veiga, 82’), Aimar Oroz, Sancet (Abel Ruiz, 63’), Barrenetxea (Rodri, 43’), Riquelme y Camello (A. Blanco, 63’). Santi Denia (Entrenador)

2- Ucrania (1-4-2-3-1): Neshcheret, Liakh, Saliuk, Syrota, Vivcharenko (Sych, 46’), Ocheretko (Sudakov, 73’), Zhelizko, Nazarenko (Sikan, 73’), Kryskiv (Brazhko, 63’), Braharu (Kashchuk, 63’) y Viunnyk. Ruslan Rotan (E)

Goles: 0-1: Viunnyk (43'). 1-1: Zhelizko, en propia puerta (49'). 1-2: Sudakov, de penalti (81). 2-2: Abel Ruiz (90').

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Amonestó a Kryskiv.

Incidencias: Giulesti Stadium, Bucarest.