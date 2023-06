España-Italia. El reto de Luis de la Fuente

«Yo lo veo como si fuera mi último partido, pero ahora y siempre. La única manera de darlo todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida, lo he hecho siempre. Vamos a afrontarlo como si nos fuera la vida deportiva en ello», dice Luis de la Fuente antes de enfrentarse a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones. El seleccionador juega con los rumores que dicen que su futuro depende de lo que haga España en este torneo, pero prefiere centrarse en el aspecto deportivo.

«Me inquieta lo que puedo controlar. Con todo el respeto, los dimes y diretes no me quitan ni un segundo. Aprovecho el tiempo que tengo aquí para sacar el máximo rendimiento a mis jugadores», dice el seleccionador.

Luis de la Fuente se enfrenta en los Países Bajos al reto de poder llegar a su primera final como seleccionador absoluto en su tercer partido. «Nos jugamos un título, tenemos una oportunidad histórica de ganar un título en dos partidos. Estoy preparado para afrontar un partido de este nivel, la semifinal contra Italia», advierte el técnico.

Son ya once años los que España lleva sin ganar un trofeo, desde la final de la Eurocopa de 2012 en la que derrotó, precisamente, a Italia. «Somos unos privilegiados al tener la posibilidad de estar aquí y de ganar un título en dos partidos», insiste antes de tener un recuerdo para los jugadores que han disputado la fase de clasificación y para Luis Enrique y su «staff». «Hay jugadores que no están y que nos han traído hasta aquí y todo el cuerpo técnico», dice. «Tiene que ser una fiesta jugar un partido contra Italia en unas semifinales. Más no se puede pedir. Lo afrontamos con una ilusión fuera de lo normal, contento y convencido de que podemos hacer algo importante», añade.

Esa ilusión el seleccionador ha conseguido transmitírsela a los jugadores. «Ojalá que podamos levantar el título, ya sea como capitán o segundo o nada, lo que me interesa es levantar el título. Llevamos once años sin ganar y es una oportunidad única», asegura Jordi Alba, que se estrena como primer capitán de la selección después de la despedida de Sergio Busquets y de quedarse fuera de la primera convocatoria de Luis de la Fuente. «Llevo cuatro días aquí y veo muchísimas ganas, todo el mundo está más unido que nunca», añade.

Para España y para De la Fuente, la Liga de Naciones es el camino más corto para lograr un título y para borrar la imagen dejada en el último compromiso de clasificación para la Eurocopa con la derrota en Escocia. La «Roja» jugó cuatro partidos para quedar eliminada en los octavos de final del Mundial de Qatar y otros cuatro para salir del Mundial de Rusia en 2018. En 2014, en Brasil, tardó menos, sólo tres. Y en las Eurocopas el camino no ha sido mucho mejor. Jugó seis partidos hasta caer en semifinales en 2021 y cuatro para quedar fuera en octavos en 2016. Ahora, en sólo dos pasos puede recuperar el orgullo de ser campeona.

Ese es el mensaje que De la Fuente transmite a sus futbolistas. Y el optimismo que nace de la evolución que ve en el equipo. «No estuve afortunado en marzo cuando no hice autocrítica. Soy positivo porque veo que el equipo va dando pasos hacia adelante en los entrenamientos. Eso se tiene que plasmar poco a poco. Vamos a estar a la altura seguro en un partidazo. Tenemos la motivación de escribir nuestra propia historia ganando a Italia y con un título para empezar un nuevo ciclo», advierte.

«Soy una persona que siente responsabilidad por todo lo que hago y afronto todo con la misma exigencia. Es una oportunidad histórica y como máximo responsable de este grupo siento la importancia de representar a un país que está con nosotros a muerte. Queremos pasar a la historia. Es mi trabajo, sé lo que tengo en mis manos y me da cierta calma saber que puedo ocuparme», añade.

Jordi Alba despeja las dudas sobre la percepción que tiene el equipo sobre el seleccionador. «Lo veo muy tranquilo. Está haciendo las cosas bien, tiene la confianza de todo el mundo, de los jugadores, de su «staff», de la Federación y no hay que dudar del trabajo que está haciendo. Nos estamos jugando mucho. El trabajo está siendo bueno y estamos supercontentos con el míster», reconoce el nuevo capitán de la selección.