Rodrigo Moreno: «Trabajar con Bielsa es una experiencia diferente»

Rodrigo Moreno (Río de Janeiro, 1991) regresa a la selección después de casi dos años de ausencia entre los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada y la realidad del descenso que ha vivido con su equipo, el Leeds. Con la Roja no jugaba desde el partido que clasificó a España para el Mundial de Qatar. Han pasado casi dos años y Rodrigo quiere aprovechar la oportunidad.

Ha sido una temporada extraña para usted.

Ha sido rarísimo, porque a nivel individual me ha salido buena temporada, pero sí es verdad que ha habido muchos cambios para nosotros internamente, hemos tenido cuatro entrenadores, al final hubo cambio también de director deportivo, se fue Víctor [Orta] y el club estaba inmerso en una operación de cambio de propietario que al final se ha concretado, el club ha sido comprado por un grupo americano. Ha sido complicada, yo he tenido dos lesiones en momentos que estaban siendo muy buenos para mí, aunque por suerte he podido ir reenganchándome a lo largo de la temporada. Es una pena, es una situación siempre difícil de vivir, incómoda, que nunca me había tocado y te da un poco de tristeza, la sensación de no haber podido cumplir con el objetivo de mantenernos. Pero es parte del fútbol, de la vida.

¿Cómo lleva un jugador como usted acostumbrado a jugar en equipos como el Benfica, como el Valencia, jugar para intentar no descender?

Ha sido una nueva experiencia, sin duda. Es verdad que en el Valencia hubo un par de años que no llegamos a estar tan con el agua al cuello, pero sí que lo pasamos mal. Es una experiencia no muy agradable. Cuando estás inmerso en una situación así, lo único que quieres es ganar partidos para salir de ahí, no piensas mucho más allá. Una semana después de que pasó todo tenía la sensación como de que no me lo creía, de tristeza, de rabia, de todo. No sé si de fracaso, tampoco creo, porque siempre intento trabajar de la manera más profesional y hacerlo de la mejor manera posible y al final las cosas muchas veces no se dan y hay que aceptarlo. Pero es una sensación muy negativa, la verdad.

Sin embargo, individualmente ha sido su mejor temporada en Inglaterra.

Ha sido una buena temporada para mí, en ese sentido es contradictorio, pero por un lado me alegro porque todos trabajamos para que las cosas salgan bien y a mí me ha salido una temporada muy positiva. Y el hecho de venir a la selección es un reconocimiento hacia mí mismo porque aunque las cosas no han salido bien, poder estar aquí ahora y disfrutar de la Final Four, sobre todo después de estar un tiempo importante sin venir a la selección es animador y me motiva muchísimo.

Llevaba sin venir a la selección desde el partido que clasificó a España para el Mundial. ¿Què sensaciones le quedan luego? Porque se quedó fuera del Mundial, se había quedado fuera de la Eurocopa también.

Son cosas que forman parte del fútbol. En la Eurocopa marqué el gol de la clasificación contra Suecia, luego vino el covid, se aplazó un año y, en fin, son cosas que pasan, tampoco hay que darle muchas más vueltas Sabemos del nivel que hay en España y de la variedad de jugadores y simplemente hay que seguir haciendo las cosas bien y ya está.

¿Ha cambiado mucho la selección en estos dos años?

Con muchos he coincidido desde las inferiores, más o menos nos conocemos todos, nos seguimos todos, a mí me gusta mucho el fútbol y veo los partidos. No conocía al seleccionador, sólo de cruzarme con él por aquí. Sí lo habían tenido otros compañeros en la sub21 y bien. Yo vine antes porque como acabé una semana antes para hacer algo y no empezar de cero porque estar dos semanas sin hacer nada es bastante. He tenido la oportunidad de hablar con él y me ha dicho cosas que quería que hiciera aquí en la selección, con imágenes y con vídeos y yo creo que eso siempre ayuda. Vamos a seguir trabajando y yo creo que las cosas van a salir bien.

¿Notan cierta tensión en el ambiente después de la derrota contra Escocia sobre el futiuro de De la Fuente?

Eso es algo que forma parte del fútbol y creo que estamos más que acostumbrados a estas situaciones, no sólo en la selección, en los clubes también. Nosotros lo único que queremos es venir aquí, disfrutar, seguir trabajando, hacer las cosas de la mejor manera posible. Obviamente si ganamos la gente va a hablar bien, si no ganamos va a decir que es un desastre y así va a seguir siendo para siempre. Con el pasar del tiempo te das cuenta de que las situaciones se repiten constantemente y es algo natural. Tampoco es una cuestión de que la gente sepa más o menos de fútbol, simplemente las cosas funcionan así y ya está. Lo más importante es que dentro del grupo exista buen ambiente, un entorno de confianza hacia todos, que es lo que hay, y la convicción de que podemos hacer las cosas bien, Y jugar los partidos, disfrutar y competir.

Han vuelto varios veteranos a la selección. ¿Eso ayuda a que les afecte menos todo lo que se habla en las redes, en los medios, todo lo que hay alrededor?

Cada caso es diferente, pero yo creo que con los años te vas adaptando, te vas haciendo, te vas acostumbrando a que las cosas pueden pasar para bien o para mal y que la gente puede opinar lo que quiera y esto es así. Forma parte de nuestra profesión, hay que aceptarlo, hay que respetar la opinión de todos los demás y centrarnos en lo que podemos controlar, en nuestro día a día, en cuidarte, en intentar estar en las mejores condiciones para poder representar a España y disputar los partidos en las mejores condiciones. A partir de ahí poco más se puede hacer.

¿Le ha dicho el seleccionador qué espera de usted?

Sí, obviamente. Desde que llegué la semana pasada tuvimos una conversación, me enseñó imágenes de lo que me ha traído aquí para que yo tenga una referencia. Como no habíamos coincidido antes y como tampoco tenemos el tiempo suficiente como para desarrollar un sistema, no tenemos una pretemporada, nos vemos cada tres meses y estamos en el momento final de la temporada, tampoco tienes mucho margen de trabajo porque la gente llega ya con una carga de la temporada entera y hay muy pocos días para poder entrenar, para poder formar una unidad colectiva. Me enseñó imágenes con cosas que le gustaría que yo pudiera reproducir aquí, su idea de lo que espera de mí aquí y hay que asimilarlo lo antes posible y cumplir con eso.

En este nuevo esquema de la selección, ¿dónde se ve o dónde lo ve De la Fuente?

Como siempre he jugado en la selección, más escorado a la derecha o en punta, depende de la situación del partido o de las características del rival y los entrenadores eligen una cosa u otra, Tenemos jugadores con diferentes características y jugadores que nos podemos adaptar a diferentes posiciones y para mí no es nada nuevo en mi trayectoria en la selección.

Alguna vez ha dicho que la posición que más le gusta es la de segundo delantero, que es una posición que aquí no existe.

No es que lo diga yo, es que a lo largo de mi carrera cuando he jugado ahí he jugado mejor. Pero es verdad que por ser más versátil por un lado me ha perjudicado, pero por otro lado me ha beneficiado también por poder jugar en varias posiciones. Los entrenadores lo valoran mucho y en Valencia he jugado en diferentes posiciones, en el Leeds he jugado de 9 y a lo mejor he marcado más goles porque he estado más cerca del área y ahora en la parte final he jugado más tirado hacia la banda derecha en un 4-3-3. Al final depende de la idea de cada entrenador, depende de lo que pretenda. El jugador quiere jugar y lo que intenta es adaptarse y hacerlo lo mejor posible dentro de la posición que le toque.

Una de las cosas que ha dicho De la Fuente es que ésta es una lista para ganar. ¿Cómo ve las posibilidades de España en esta Liga de Naciones?

Yo creo que tenemos equipo para ganar. El fútbol es cada vez más igualado, las distancias se han reducido muchísimo entre todos los equipos, todos los equipos tienen sus armas, todos los equipos se estudian, todos los equipos entrenan igual de bien, comen igual de bien. Es lo bonito del fútbol actual, lo digo también por la Premier, que puede ganar cualquiera, el Chelsea se ha gastado muchísimos millones y ha acabado de mitad de la tabla para abajo. El fútbol se está volviendo cada vez un deporte más complejo y más difícil de gestionar porque lo colectivo es cada vez más importante. Creo que tenemos muchísimas posibilidades, somos una gran selección y todos estamos aquí con la única idea de ganar.

¿Es tan superior la Premier como se habla a veces desde aquí?

En mi opinión, sí. Cada vez más. Desde el año que llegué yo hasta aquí, que yo llegué el año después del covid, se viene notando. Lo organizan muy bien, todos los equipos tienen poder económico, los propietarios que llegan nuevos vienen con la idea de hacer una inversión estructural en los clubes, de hacer un proyecto a medio o largo plazo. No es simplemente vengo aquí porque me apetece comprar un club, porque estoy aburrido en mi casa y hago lo que me da la gana. Por lo menos en ese sentido las cosas allí siguen funcionando muy bien y es una liga muy bonita de competir. El aficionado inglés también vive de una manera muy especial el fútbol, la gente es muy fanática de su club, que a veces nosotros en España, yo también, es aficionada al club pero más al resultado. Cuando ganas, bien; cuando pierdes, no tan bien. En Inglaterra pasa también, si no ganas la gente no se va a su casa contenta, pero lo viven de una manera especial y eso también el futbolista lo agradece, y es una liga muy bonita, muy competitiva. Yo estoy muy contento de haber podido vivir la Premier.

¿Cómo es trabajar con Bielsa?

La verdad es que es una experiencia diferente. Estuve un año y medio con él, como todos los entrenadores tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Al final uno se tiene que adaptar a lo que el entrenador quiere, pero el fútbol, que siempre ha sido un deporte colectivo cada vez lo es más, en el que la idea del grupo tiene mucha más importancia que lo individual y sin duda ha sido una experiencia muy diferente en mi carrera. Cuando obtienes buenos resultados siempre es más llevadero para todos. La victoria siempre te da más energía para llevar ese desgaste ya no físico sino mental que supone convivir en un grupo de 40-50 personas todos los días, muchas horas al día, los viajes. Ha dejado su huella en el Leeds por su trabajo durante todos estos años y eso hay que reconocérselo, es mérito suyo. De los demás, también, pero él también participó de esto, tuvo un papel sin duda protagonista en la primera temporada que tuvimos que fue muy buena. Las cosas después no salieron tan bien, pero son cosas del fútbol. Esto sigue, se van unos, vienen otros y así para todos nosotros. Pero sin duda fue una experiencia diferente en mi carrera.

¿Se acostumbran los jugadores a ese ir y venir de entrenadores y de compañeros?

En el momento te da tristeza cuando un entrenador se va porque las cosas no salen bien porque tú también te sientes responsable de eso. No puedes cambiar 25 jugadores a mitad de temporada y la situación es siempre esa, cambia el entrenador para intentar cambiar la dinámica del grupo. Sin duda no es algo agradable, he vivido en Valencia muchos cambios de entrenador, esta temporada en el Leeds hemos tenido cuatro entrenadores y no es una situación agradable. Pero es como funciona, es lo que tenemos y tampoco hay mucho tiempo como para pararse a pensar porque las cosas siguen, la liga sigue, los demás equipos van a seguir queriendo ganar los partidos y tú también tienes que reaccionar y seguir hacia delante. La rueda del fútbol es muy cruel a veces, no espera a nadie, todo esto sigue, si no eres tú es otro y así sigue y así va a seguir para siempre.

Se ha hablado mucho de su fichaje por el Real Madrid. ¿Hay alguna posibilidad?

Yo ahora mismo no sé nada, lo único que sé es que el 3 de julio tengo que volver a la pretemporada con el Leeds, que imagino que ahora viniendo a la selección a lo mejor me dejan hasta el 7, aunque tampoco les he querido llamar. Estoy muy centrado aquí, para mí es una alegría muy grande poder estar aquí después de la temporada que hice, es un reconocimiento importante y me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad, como siempre he intentado hacer en la selección porque así lo siento y es un orgullo poder estar aquí entre los mejores. Vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a centrarnos ahora aquí, que es lo que más me importa y después descansar un poco, que ha sido una temporada dura y vamos a ver.

¿No ha hablado con Joselu de la posibilidad de jugar juntos la próxima temporada?

No. Yo con Joselu jugué en el Celta. En el Castilla no coincidimos porque cuando él llegó yo me fui, pero en Vigo coincidimos no sé si tres o cuatro años en la cantera del Celta. Él era un año mayor que yo, pero casi siempre estábamos juntos y es curioso volver a juntarnos en la selección después de muchísimos años sin jugar juntos. Alguna vez hemos coincidido jugando en contra en la Liga, pero no hemos hablado de eso. Creo que él también está muy enfocado aquí, para él ha sido una temporada muy similar a la mía. Él ha hecho una temporada muy buena, pero con el equipo las cosas no salieron bien y creo que para los dos las cosas son parecidas a las mías.