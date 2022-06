Lanzadera presenta el hub de innovación en esports

Lanzadera aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, ha puesto en marcha junto a Encom, PlayStation, MAPFRE y Monster Energy un hub de innovación en esports. El objetivo es apoyar y financiar a emprendedores que tengan proyectos que impulsen nuevas soluciones o productos enfocados a mejorar la experiencia en eventos de esports. Cualquier startup podrá unirse a esta iniciativa aportando cada una su especialización para enriquecer el proyecto.

Este nuevo hub ayudará a compartir conocimiento y a poner en valor proyectos que resuelvan los retos a los que actualmente se enfrentan los eventos presenciales de esports, como mejorar la monetización en los streamings y eventos físicos, incrementar los incentivos para mejorar la interacción de los asistentes y espectadores en la competición para mejorar su experiencia, y utilizar tecnologías que incrementen el valor de los videojuegos.

Las startups seleccionadas recibirán el apoyo de profesionales de las empresas participantes y de Lanzadera, quienes les acompañarán en el desarrollo y ejecución del proyecto. Además, dispondrán de una bolsa económica destinada a cubrir todas las necesidades para la validación del proyecto y contarán con espacio de trabajo en Lanzadera, donde podrán hacer networking con otros emprendedores.

“Los esports han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Por ello, es imprescindible poder aportar aquella innovación que están desarrollando los emprendedores. Además, con el apoyo de las corporaciones del hub, estamos convencidos de que las startups seleccionadas desarrollarán proyectos que llevarán las experiencias en esports al siguiente nivel”, afirma Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

Empieza la cuenta atrás para el cierre de convocatoria ⚠ Si tienes un proyecto y nos lo cuentas antes del 4 de julio, podrás consiguir...

🙍‍♀️ Asesoramiento

🤗 Hermano mayor

👨‍🏫 Formación

⛓ Modelo de gestión

💰 Financiación

🏢 Instalaciones

🗣 Networkinghttps://t.co/MI5DKZBh32 — Lanzadera (@lanzaderaes) June 7, 2022

“El gaming y los esports son un fenómeno innovador por naturaleza que no deja de crecer, pero que necesita de soluciones para su desarrollo. Iniciativas como esta, en la que tanto Lanzadera como las empresas pertenecientes al hub estamos aportando nuestra experiencia y conocimientos para ayudar a otros proyectos. Va a ser muy enriquecedor para todos, ayudando a crear soluciones innovadoras y sinergias de alto valor para impulsar este mercado en nuestro país”, apunta Arturo Castelló, CEO de Encom.

Roberto Yeste, head of PR, partnerships and new business de PlayStation Iberia, ha expresado: “Este apasionante mundo está en constante cambio, algo que permite una gran afluencia de ideas innovadoras. Este hub enfocado a los esports de conducción es una oportunidad para que estudios, startups y desarrolladores puedan mostrar y llevar a cabo sus ideas de la mano de grandes compañías en la industria. Aguardamos con expectación descubrir el gran talento que estamos seguros que veremos en todas las propuestas”.

“Para MAPFRE, que apuesta claramente por la colaboración con startups, es muy importante poder estar en este proyecto en el que pondremos a disposición de las startups participantes toda nuestra experiencia y conocimiento en innovación para que puedan cumplir sus objetivos en las competiciones de esports”, declara Juan Cumbrado, director de innovación de MAPFRE España.

“El ecosistema del gaming y los esports está en constante crecimiento y evolución. Es fascinante poder acompañar a las startups en este proceso, aportando nuestra experiencia en el sector, aprendiendo de ellas y de los partners del proyecto, así como mostrar nuestro compromiso en la innovación. Va a ser una experiencia muy enriquecedora para todas las partes implicadas, donde seguro surgen grandes sinergias e innovaciones”, asegura por su parte Andrés Costa, director de marketing iberia de Monster Energy.

El plazo de inscripción ya está abierto y las startups se pueden presentar a través de la siguiente página web. Las startups seleccionadas implantarán sus innovaciones en la competición que se celebrará entre septiembre y diciembre de 2022. Cuenta con una fase final en Dreamhack Valencia, donde los jugadores finalistas de cada ciudad competirán por llevarse los premios de la competición