Edgar Medina: “Considero que la Superliga es una de las mejores ligas del mundo”

Riot Games se ha puesto a la cabeza de muchas cosas dentro de los esports. La vanguardia es algo que se premia bien entre las comunidades de sus títulos y el haber sabido reinventarse y consolidarse lo ha catalogado como una de las compañías que mejor ha cuidado a su público.

Entre las diferentes regiones en las que opera, la ibérica e italiana parte de culpa que vaya tan bien se debe al trabajo de Edgar Medina, Country Manager, y su equipo.

Mirando en particular a los juegos que compendia la empresa norteamericana, no cabe duda que la apuesta por mantener actualizado el juego y perfeccionar los parches cada cierto tiempo es lo que ha convertido a League of Legends, VALORANT, TFT y otros tantos en pilares dentro de la parte competitiva: “Intentamos que cada juego se sienta de una forma muy similar para cada comunidad”. Sobre los resultados obtenido y el estar donde se sitúan actualmente no cabe duda que todo ha salido en base al haber escuchado desde el inicio a la comunidad y que los cambios que pedía la gente se hayan aplicado.

Esta situación ha permitido crear una serie de circuitos competitivos donde poco a poco se ha podido ver el desarrollo de ligas profesionales. La Superliga (1ª y 2ª división) o la Liga Nexo (Circuito Tormenta) han demostrado la categoría profesional que ha evolucionado hacia una dinámica que cada año es mejor: “La entrada del Barcelona o KOI ha supuesto un gran cambio positivo, pero no sólo podemos ver la explosión de clubes, sino la aparición de nuevos jugadores que se entremezclan con aquellos que han crecido junto a la competición. Esa narrativa que venimos escuchando mucho es lo que ha favorecido esto y considero que la Superliga es una de las mejores ligas del mundo, aunque eso no quita que la próxima edición sea mejor que ésta y la siguiente todavía más”.

Respecto a VALORANT, la idea inicial de la VRL era que la parte ibérica acogiera a los equipos de Portugal, Italia y España. Bajo un clasificatorio previo, los clubes que entraron en ella ya estaban dentro de nuestra escena nacional, pero eso no impide que desde Riot Games se exploren nuevas vías para hacer nuevas regionales para evitar compartir slots como en este caso: “A medida que podamos ir abarcando más pensaremos en poder ir abriendo más competiciones como podrían ser la de Italia y Portugal. No es algo a lo que nos podamos comprometer ahora porque no lo sabemos directamente, pero lo que si se puede decir es que antiguamente teníamos 4 ERLs de LoL y ahora hay bastantes más”.

Por otro lado, Teamfight Tactics (TFT) está viviendo una época dulce donde el competitivo, que parecía más de nicho, está empezando a coger fuerza y vivir una era en la que empiezan a salir nombres de categoría mundial: “La llegada del nuevo set ha ayudado mucho para encontrar la simplicidad para gente que no tiene tanto tiempo para interiorizar cada elemento, pero también la suficiente profundidad como para que aquellos que quieran dedicarse al máximo desde un punto de vista más competitivo. Yo creo que de mantener esta dinámica, TFT puede tener un espectro de competición bastante amplio y más aún con las comunidades que estamos viendo que están apoyando de manera incondicional que están sirviendo de punta de lanza”.

Asimismo, si hay algo que identifica a Riot Games y sus juegos es la capacidad que han tenido para expandirse por el mundo siempre a base de contenido nuevo y formas diferentes de generar ocio. Para Edgar, de dos años para acá es donde se ha podido ver una transgresión todavía mayor: “Hace dos años podría haberte dicho que quizás League of Legends podría haber empezado a declinar su vida como ya se ha podido ver en otros tantos juegos. Sin embargo, la realidad es otra y en este caso estamos muy contentos porque sigue en constante crecimiento. Considero que LoL tiene muchísima guerra que dar y los cambios que está haciendo el equipo en todas sus facetas hace que lo mantenga fresco, pasa igual en VALORANT, Legends of Runeterra, Wild Rift…”.

De igual forma, hay que tener en cuenta a los eventos presenciales ya que la coexistencia entre ellos y los esports permiten que se mantengan vivos ambos elementos. En mercados como España, Italia y Portugal los fans son muy punteros a la hora de acudir a estas ferias. Durante estos dos últimos años de pandemia, las circunstancias han impedido su celebración; sin embargo, ahora vuelven a abrirse y Riot está muy presente en ellos: “Son perfiles de jugadores muy sociales, que les gusta ir a eventos, por lo que nuestra intención actual es traer mayor cantidad de éstos, pero donde queremos ser pioneros es en hacer coincidir eventos digitales con eventos físicos, como el Star Guardian”.

Por últimos, las primeras pinceladas de los que han llamado Project L o el juego de fighting que está preparando Riot no han podido pasar desapercibidas. Pese a que no nos haya podido adelantar mucha información al respecto, próximamente podremos ir conociendo más detalles acerca de ello y posibles fechas de lanzamiento: “Se puede confirmar el juego de fighting, pero no puedo contar mucho más. El equipo de desarrollo está trabajando en ello y no nos gustaría generar expectativas que luego no podamos cumplir. Al igual que con VALORANT, queremos traer un juego de la mejor manera posible y con las premisas que mejor pueden funcionar”.

Lo que está claro es que la maquinaria de Riot Games está más viva que nunca. Edgar Medina ha repasado en profundidad los detalles más actuales, se ha atrevido a darnos pequeños detalles de ello y nos invita a pensar en nuevas regionales para VALORANT.