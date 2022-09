La LVP retransmitirá los Worlds en Twitch

Vuelve el League of Legends World Championship. Vuelven los Worlds, la competición más importante del año en el sector de los esports. Y vuelven, también, las retransmisiones de LVP (GRUP MEDIAPRO), que contará con la señal de la competición en exclusiva en España.

Los Worlds 2022 se pondrán en marcha el próximo 29 de septiembre con la disputa del Play-In, que se jugará de forma presencial en Ciudad de México y en la que participarán 12 equipos. Solo los 4 mejores accederán a la fase principal, en la que participarán 16 equipos y que se jugará desde el 7 de octubre en Estados Unidos, el país que acogerá el resto del torneo. Estos 16 conjuntos se dividirán en cuatro grupos y solo los dos mejores accederán a playoffs. Los cuartos de final se jugarán entre el 20 y el 23 de octubre, mientras que las semifinales se jugarán los días 29 y 30 de octubre y la gran final se disputará el 5 de noviembre.

.@G2esports y @rogue ya esperan en la fase de grupos del Mundial 2022 y estos son los cuatro grupos que veremos, a partir del 7 de octubre.#WorldsLVP | https://t.co/SUKeqOzJaF pic.twitter.com/kSnUMoj1d6 — LVP (@LVPes) September 21, 2022

La competición más destacada del calendario anual de esports será especial para el público español porque, además de contar con la presencia del conjunto de MAD Lions, podrá disfrutar de hasta tres jugadores españoles, récord histórico en los Worlds. Se trata de Javier “Elyoya” Prades (MAD Lions) e Iván “Razork” Martín (Fnatic), que entrarán en escena en el Play-In; y de Víctor “Flakked” Lirola (G2), que saltará a la Grieta en la fase principal del Mundial. Los equipos asiáticos, entre ellos el actual campeón EDward Gaming, son favoritos para coronarse como mejor equipo de League of Legends del planeta en 2022.

Con Fnatic y MAD Lions en el Play-In tocará esperar para ver si dos de los tres españoles consiguen aterrizar en el main event. Al conocerse los grupos en los que están encasillados cada uno de ellos (Beyond Gaming, Chiefs Esports Club, DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses, Fnatic y LOUD en el Grupo A y DRX, Isurus, MAD Lions, Royal Never Give Up, Saigon Buffalo e Istambul Wildcarts en el Grupo B).

Por otro lado, la retransmisión de LVP contará con la presencia del equipo de comentaristas habitual de Superliga que integran Ainhoa “Noa” Campos, Jaime Mellado, David “Skain” Carbó, David “Champi” Pérez, Víctor “Wolk” Fernández y Sergio “Teshrak” Cerdán. Además, para los Worlds también se sumarán otras voces que se darán a conocer en los próximos días.

Asimismo, toda la competición podrá seguirse en exclusiva en español en el canal de Twitch de LVP.