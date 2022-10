Madrid In Game presenta su proyecto para potenciar los esports y el gaming

La industria de los esports y el gaming sigue al alza. Esto ya no es un secreto y más sabiendo que desde el ámbito público se hacen eco con el fin de seguir reforzando el sector al máximo potencial.

Por ello, este miércoles 19 de octubre, Madrid ha sido noticia con la presentación del nuevo Madrid In Game en el Campus del Videojuego a voz de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Esta nueva marca acompañará a las diferentes iniciativas centradas en promover la industria del videojuego y la gamificación en la capital y convertirla, así, en referente mundial del sector.

Asimismo, la vicealcaldesa ha explicado el gran momento que viva la capital para promover esta serie de proyectos: “En Madrid In Game promovemos el ecosistema necesario para que la gente pueda crear y desarrollar oportunidades y que las puedan encontrar en la ciudad de Madrid. Esto es lo que pensamos cuando pusimos en marcha el Campus del Videojuego, un sector que está en auge y con el que vamos a contribuir a que los videojuegos no solo se vean como entretenimiento, sino también como una industria a desarrollar y por la que la capital quiere ser reconocida. Además, pretendemos que nuestros jóvenes no tengan que buscar empleo fuera y que puedan desarrollar su carrera desde aquí”.

Hoy he visitado #MadridInGame, el debut de la fusión entre el Clutch y el campus del videojuego en Madrid.



Las competiciones, eventos y todo lo relacionado con el #gaming y los #esports van a tener su cabida en los pabellones de Casa de Campo.



Proyecto ambicioso y prometedor👌🏼 pic.twitter.com/2AM4XVLQ6E — Álvaro G. Daza (@AlvaroTheBig4) October 19, 2022

Con esta nueva identidad, Madrid entra en el juego para seguir potenciando la capacidad innovadora de la ciudad, de sus profesionales y ciudadanos a través de dos pilares estratégicos: el Clúster del Videojuego, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector, y el Campus del Videojuego, que cuenta con una incubadora-aceleradora de proyectos, un centro de alto rendimiento de esports y un pabellón de experiencias donde se ubicará el Museo del Videojuego.

Otro de los anuncios importantes que ha tenido lugar durante la jornada ha sido el patrocinio oficial de Madrid In Game al primer equipo de la selección española de esports de FEJUVES, que representará a España en competiciones tan importantes como el Mundial de Bali y la final del Campeonato Mundial SimRacing para Assetto Corsa en Mónaco.

Por su parte, el Ayuntamiento ha destinado casi 22,5 millones de euros (22.461.717,80) en los próximos 3 años para este proyecto con el que se pretende reforzar la competitividad de las empresas madrileñas para atraer talento e inversión e impulsar el desarrollo de un sector de alto valor estratégico, peso económico y potencial dinamizador de Madrid.

En palabras de Miguel Ángel Redondo, delegado de economía, innovación y empleo del Ayuntamiento de Madrid, esta apuesta asegurará un empleo de calidad y de riqueza: “Hemos visto un nicho de riqueza y de creación de empleo. Por eso hemos creado el Campus del Videojuego que son tres pabellones que pronto se inaugurarán y donde vamos a encontrar eventos y actos relacionados con el videojuego, así como el propio Museo del Videojuego. Lo que hoy hemos lanzado, Madrid In Game, es una marca que va a llevar la selección española de esports al mundial con la marca de Madrid”. Como colofón ha hecho hincapié en los presupuestos y la gran apuesta de la capital gracias a un generoso presupuesto que lo respalda: “En tres años tendremos 22 millones de euros que reflejan la apuesta del Ayuntamiento, ya no sólo por este mismo sino por los tres pabellones en la Casa de Campo. Por otro lado, nuestro interés es que se desarrollen las empresas más importantes se acerquen aquí y se pueda desarrollar el empleo en Madrid”.

Sin duda, Madrid va a ser un punto de referencia nacional y europeo de cara al desarrollo profesional de los videojuegos e esports. A la espera de la inauguración de todas las infraestructuras se espera que pueda verse los mejores eventos y competiciones de la escena en la capital española.