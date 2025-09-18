GIANTX hace sudar al imponente Paper Rex en el Mundial de Valorant

Ganarle un primer mapa a Paper Rex está al alcance de muy pocos y GIANTX lo hizo, pero no pudo hacerlo dos veces y finalmente se quedó a las puertas de la hazaña completa en París, en donde se está disputando el Mundial de Valorant. Los gigantes caen (2-1) ante los reyes de Pacífico y vigentes campeones de la Masters, un Paper Rex que tuvo que sudar para remontar y tumbar a un GIANTX que volvió a demostrar que no ha viajado a la capital francesa para hacer de comparsa.

GIANTX no pudo sellar el pase a 'playoffs' pero tiene una nueva oportunidad. Tendrá que vencer al que salga victorioso del XLG-Sentinels. Los de Pipson ya saben lo que es vencer a los centinelas estadounidenses y nunca se enfrentaron en oficiales a la organización china Xi Lai Gaming. El próximo viernes conocerá a su rival para un duelo decisivo que tendrá lugar el domingo (15:00). Hora de la verdad para clasificarse a los 'playoffs' de la Valorant Champions, uno de los eventos de esports más importantes a nivel internacional.

Paper Rex acumulaba un imponente balance de 17-3 en mapas desde el arranque de la campaña de verano. GIANTX logró imponerse en el Ascent con el que dio inicio el encuentro. Otra pequeña gran gesta del quinteto que forman Cloud, Ara, Flickless, Grubinho y Westside, que se están erigiendo en una de las sensaciones del torneo. Queda refrendarlo ante Sentinels o XLG para colarse entre los ocho mejores del mundo y disputar la fase Mundial del Valorant, cotas nunca vistas para GIANTX.

Ara, un jugador que hace menos de un año ni competía en circuitos profesionales, se marcó un primer mapa estelar, con 26 'kills', buena parte de ellas en momentos clave de la partida. Fue fundamental para que GIANTX se adjudicara el Ascent 11-13. Confirma una vez más el joven búlgaro que es una de las promesas más interesantes del Valorant europeo. Lo ratifica duelo a duelo, primero en la liga EMEA, ahora en el Mundial de París.

No anduvo lejos GIANTX de llevarse el Lotus, que fue el mapa escogido por los de Singapur. Si bien los gigantes pudieron igualar el ritmo agresivo de Paper Rex en el primero, no pudo repetirlo en el segundo, en donde Something y compañía imprimieron una marcha más. Con todo, el cuadro de Pipson recortó distancias al cambio de bando, finalmente decidido a favor de Paper Rex (13-10).

En Sunset, el tercer mapa decisivo, se acabó la gasolina de GIANTX y Paper Rex logró distanciarse gracias a su inmensa calidad. Aunque el quinteto malagueño-londinense resistió al cambio de bando (7-5), Paper Rex fue implacable en defensa y metió un parcial de 6-1 inalcanzable para un 13-6 definitivo.

A pesar de la derrota, los jugadores y técnicos se sienten optimistas y "preparados" para el próximo duelo decisivo en donde se jugarán sí o sí el pase a 'playoffs'. El primer mapa frente a Paper Rex ilusiona y es el camino a seguir. El próximo domingo, nuevo vida o muerte para GIANTX. Sentinels o XLG será el adversario.