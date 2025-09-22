GIANTX se mete en los playoffs de la VALORANT Champions

GIANTX se encuentra entre los ocho mejores equipos del mundo de Valorant después de conseguir un hito para la organización y lograr entrar en los 'playoffs' de la Champions que se está celebrando en París. El quinteto que forman Cloud, Westside, Ara, Flickless yGrubinho, dirigido por Pipson y Waylander, tumbó al conjunto chino XLG por dos mapas a cero para entrar en la ronda eliminatoria del Mundial del videojuego de Riot Games y confirmarse como la sensación del torneo. Casi nadie contaba con GIANTX en el

Mundial, mucho menos en los 'playoffs'. Todo un acontecimiento para el club malagueño y londinense, que supera el listón de 2023.

Los gigantes mejoran el 'top 9-12' del Mundial de 2023 al dejar atrás los grupos. Victoria contra Sentinels, derrota ante un Paper Rex obligado a remontar y triunfo en el 'decider' contra XLG para pasar a la fase final. GIANTX, aunque va paso a paso, como demanda Pipson, destroza las expectativas y tiene la oportunidad de seguir avanzando entre los mejores del planeta. No hay miedo para un grupo de jóvenes hambrientos dispuestos a seguir haciendo historia. Es el mejor resultado de GIANTX en Valorant desde que forma parte del circuito internacional VCT, creado en 2022.

Este lunes habrá sorteo. Los clasificados a 'playoffs' son, además de GIANTX, Paper Rex, Fnatic, NRG, DRX y Team Heretics. Las dos plazas restantes se deciden este lunes y optan a ellas MIBR, Rex Regum Qeon, T1 y G2 Esports. El adversario saldrá de los primeros de grupo Fnatic, Heretics y NRG. Equipos de total élite.

En cuanto al duelo contra XLG, GIANTX se llevó los dos mapas aunque tuvo que sudar en ambos. Hubo cierto suspense, el rival asiático obligó a los de Pipson a darle la vuelta a un marcador adverso. Ara, como viene siendo habitual, volvió a enloquecer para aplacar a un XLG impotente ante el pequeño genio búlgaro. 52 'kills' para Ara, todo un acontecimiento en lo que va de año en el VALORANT europeo.

XLG empezó muy fuerte el Bind e hizo daño con un uso muy inteligente de la utilidad. Los chinos llegaron a ponerse 1-6. Un tiempo muerto de Pipson cerró la herida pero XLG llegó al cambio de bando con 4-8 a favor. A partir de ahí, toma y daca, la especialidad de los gigantes, que llevaron el mapa a la prórroga. En el tiempo extra, GIANTX hundió a XLG con soltura para un 14-12 definitivo.

En Ascent, aunque GIANTX empezó anotándose rondas limpias, XLG respondió para embolsarse cinco seguidas. Tras el cambio de bando, otra vez con 4-8 en contra, el conjunto malagueño y londinense impuso un ritmo infernal aupado por Ara y Flickless, inconmensurables. GIANTX, merecidamente, sigue soñando.