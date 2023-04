Review Disney Speedstorm: Carreras locas al más puro estilo Disney

Las carreras y las locuras llegan a todas las plataformas. Disney Speedstorm, el videojuego de carreras para dispositivos móviles desarrollado por Timuz Games y publicado por Disney, se basa en la popular franquicia de películas que permite a los jugadores competir en emocionantes carreras a través de diversos circuitos y personalizar sus vehículos con mejoras para aumentar su rendimiento.

Una de las primeras cosas que se nota sobre Disney Speedstorm es su impresionante diseño visual. Los gráficos son vibrantes y coloridos, lo que hace que el juego sea atractivo para los niños y adultos por igual. Además, el juego presenta una variedad de circuitos inspirados en las películas de Cars, desde el desierto hasta el hielo, lo que añade una sensación de variedad a las carreras.

En cuanto a la jugabilidad, Disney Speedstorm es un juego muy accesible y fácil de aprender. Los controles son intuitivos y fáciles de entender, lo que hace que el juego sea adecuado para jugadores de todas las edades. Los jugadores pueden controlar su con los controles básicos que se suelen utilizar en esta modalidad de juego.

Además, los jugadores pueden personalizar sus vehículos con mejoras para aumentar su velocidad, aceleración, manejo y otros atributos importantes. Estas mejoras pueden ser adquiridas a través de la recolección de monedas y gemas que se encuentran en las pistas o se pueden comprar en la tienda del juego.

🚥HIT THE TRACKS! 🚥#DisneySpeedstorm is now available on PC & Consoles!

Download NOW! ⤵️https://t.co/oOwWPhah7X pic.twitter.com/jqqsqRQLfY