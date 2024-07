Este es el "top 10" de superestrellas en los Juegos de París

No existe, no hay, un acontecimiento que congregue a tantas estrellas del deporte como los Juegos Olímpicos. Salvo algún caso concreto –el fútbol, por ejemplo– donde no dejan de ser una competición relativamente secundaria, en los Juegos se citan los mejores del mundo en todos los deportes incluidos en la programación.

Por eso, y por celebrarse una vez cada cuatro años, aunque en este caso sean tres por culpa de la pandemia que retrasó la cita de Tokio, guardan una magia inexplicable. Es obvio que elegir a los diez mejores de unos Juegos Olímpicos, donde habrá miles de competidores, implica un quebradero de cabeza y supone ya una injusticia de base, pues muchas leyendas se tienen que quedar fuera. Seguro que cada aficionado tendrá su propio «top 10» de los deportistas que se citarán en París, pero nadie puede dudar que los diez integrantes de esta lista son auténticos mitos del deporte contemporáneo.

Algunos de ellos han trascendido globalmente al tratarse de disciplinas masivas como baloncesto o tenis. Otros pertenecen a modalidades que suelen pasar más inadvertidas al gran público, pero adquieren relevancia cada vez que llegan los Juegos Olímpicos.

Y todos acumulan tras de sí un historial difícil de igualar, a veces superando incluso los límites de lo humano. Todos son auténticos ídolos en sus países, aunque no sean tan conocidos para el público global. Y también son máximos favoritos a hacerse con el oro en sus disciplinas.

[[H3:Simone Biles (EEUU/Gimnasia artística) – La mejor gimnasta de la historia]]

La llegada de Billes ha dado una nueva dimensión a la gimnasia artística femenina. Su historia es a la vez la voracidad competitiva y la fragilidad de cualquier ser humano. Considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, en Tokio 2020 se retiró de la mayoría de las finales por problemas de salud mental, y entonces su figura adquirió aún mayor relevancia al evidenciar las dificultades que puede llegar a afrontar un deportista.

Tras dos años de parón, volvió a la competición en 2023 enfocada ya en los Juegos de París. Siete medallas olímpicas -cuatro oros, una plata y dos bronces- adornan su palmarés a los 27 años. Sobre el papel es la máxima favorita a colgarse el metal dorado en todas las pruebas en que participe. Y, dada la corta vida de las gimnastas, no sería descartable que esta sea su última cita olímpica. Una oportunidad para agrandar aún más su leyenda.

[[H3:LeBron James (EEUU/baloncesto) – El crack mediático de los Juegos]]

Poco habrá que decir de un astro como LeBron que no se sepa ya, pues es probablemente la estrella más mediática de estos Juegos. Mejor anotador de la historia de la NBA, cuatro anillos con otros cuatro MVP de la final y doble oro olímpico en Pekín y Londres, en ambas ocasiones con España como víctima. Ahora, doce años más tarde, regresa a París con un equipo de Estados Unidos plagado de estrellas y, por supuesto, con el dorado como objetivo.

Sin duda sería un broche espectacular para una trayectoria deportiva al alcance de unos cuantos elegidos en el deporte de la canasta. Hace apenas unos días ha renovado su contrato con Los Angeles Lakers por dos años más, a razón de 52 millones de dólares cada uno. Cumplirá los 40 en diciembre y jugará junto a su hijo, Bronny. Pero eso será ya en otoño. Antes hay un tercer oro olímpico que conseguir.

[[H3:Mijaín López (Cuba/lucha grecorromana) – “El terrible” busca el quinto oro]]

Sólo hay seis deportistas en la historia olímpica que se hayan colgado cuatro medallas de oro consecutivas en la misma disciplina. Y uno de ellos es el cubano Mijaín López. Una bestia de casi dos metros de alto y 131 kilos de peso que, a sus 42 años, lleva desde Pekín 2008 subiéndose a lo más alto del podio en un deporte muy especial para el olimpismo: la lucha grecorromana. En unos tiempos en que los Juegos han acogido cada vez más deportes y modalidades modernas o de reciente creación, la lucha es uno de los pilares fundamentales que entronca con la tradición olímpica.

Mijaín López tiene ante sí la posibilidad de escuchar por quinta vez el himno de su país. Y sería el primer deportista en lograrlo en toda la historia de los Juegos. Ganar cinco veces en cinco citas distintas y consecutivas. “El Terrible” ya está en la historia del deporte. Ahora quiere dominarla.

[[H3:Olga Kharlan (Ucrania/Esgrima) – "Slava Ukrainia" salvada por el COI]]

Es una de las mejores tiradoras de los últimos tiempos y, sin embargo, en Tokio cayó inesperadamente en una de las primeras rondas. Además de sus cuatro medallas olímpicas, otras 15 en mundiales y 21 en campeonatos europeos adornan la trayectoria de uno de los grandes referentes del sable. Y los efectos de la guerra con Rusia también dieron lugar a una historia que finalmente quedó en anécdota.

El Comité Olímpico Internacional la rescató de una sanción segura cuando, en el Mundial de 2023, se negó a darle la mano a Smirnova, su rival rusa que competía con bandera neutral, a la que derrotó en un combate. La oponente estuvo una hora en la pista esperando el saludo, y luego se formalizó una enérgica protesta. El castigo, además de la descalificación del campeonato, incluía la prohibición de participar en los Juegos. Pero el COI acudió en su ayuda en “una excepción única”. Así pues, la modalidad de sable contará con una de sus grandes valedoras.

[[H3:Katie Ledecky (EEUU/nadadora) – El cetro de la piscina olímpica]]

Con apenas 15 años, en los JJOO de Londres 2012, pasó de ser una perfecta desconocida a ganar su primer oro en una cita olímpica. Después de eso, se ha especializado en distancias de medio fondo, donde ya tiene uno de los mejores registros históricos de la natación. Los 800 y 1.500 metros libres son su oasis particular, si bien también puede competir con cualquiera en los 400 y a buen seguro será parte del relevo. Actualmente acumula 10 medallas olímpicas, siete de ellas de oro.

Si bien es cierto que la vida de los nadadores no suele ser especialmente longeva, a los 27 Katie quiere demostrar en París que todavía tiene cuerda para rato. Su intención, de hecho, es alargar su carrera deportiva hasta Los Ángeles 2028, una cita en casa a la que quiere llegar ganando. La reina de la piscina en estado puro.

[[H3:Eliud Kipchoge (Kenia/Maratón) – Un mundo que corre es un mundo feliz]]

Aunque finalmente el registro acabó invalidado por las condiciones en que se produjo, Kipchoge ha sido el primer maratoniano que ha logrado para el cronómetro por debajo de las dos horas, superando los límites del ser humano. Pero, al filo de los 40 años, su lucha no será solo contra el reloj de la prueba, sino también el del paso del tiempo. La superestrella africana del maratón tuvo el récord del mundo en sus piernas durante mucho tiempo, hasta que el malogrado Kiptum se lo arrebató el pasado mes de octubre.

Además, ha dominado las dos últimas citas olímpicas, por lo que buscará su tercer oro consecutivo. Fuera de los circuitos, su acción social y defensa del atletismo también le sitúan como uno de los grandes exponentes de la ejemplaridad en el deporte. Algo que le ha valido, entre otros galardones, el Premio Princesa de los Deportes. Su máxima: “Un mundo que corre es un mundo feliz”.

[[H3:Armand Duplantis (Suecia/Salto con pértiga) – Lo más parecido a volar]]

Hubo un tiempo, allá por los 80, en que la disciplina del salto con pértiga se hizo mundialmente conocida por un atleta llamado Sergey Bubka, que superó por primera vez los seis metros de salto. Hoy, el sueco Armand Duplantis ha llevado esa marca a los 6,24 metros. Y, además, se encuentra en su plenitud física y competitiva. De hecho, lleva desde el año 2020 superando sus propias plusmarcas mundiales, de las que ya acumula siete. Señales inequívocas de que ese techo todavía puede alzarse aún más en los próximos años.

Y qué mejor cita para establecer un nuevo récord que los Juegos Olímpicos. Ganador ya en Tokio, la altura que logra alcanzar combinada con su impecable técnica hacen que sus saltos sean lo más parecido a un hombre volando que hemos visto nunca. Si todo va con normalidad, no tendrá rival por el oro. El reto es otro. Seguir volando aún más alto.

Lisa Carrington (Nueva Zelanda/Piragüismo en aguas tranquilas) - La dueña de las aguas en calma

La neozelandesa es una absoluta leyenda del deporte en su país. A sus 35 años, acumula nada menos que cinco oros olímpicos. Tres de ellos los consiguió en Tokio, cita en la que se coronó como la dueña absoluta del piragüismo en aguas tranquilas. En campeonatos del mundo acumula un total de 21 medallas, 15 de ellas de oro. Y, lo más importante, no ha perdido en modalidad individual en los últimos tres años.

Sus logros deportivos le han permitido ingresar en la Orden del Mérito de Nueva Zelanda, de la que en 2022 fue ascendida a companion, uno de los grados más distinguidos dentro de dicha orden. En París será, de nuevo, la gran rival a batir dentro del K1, y no es descartable que también entre en alguna de las modalidades de equipo. Con su presencia, Nueva Zelanda tiene varios oros asegurados en el medallero final.

[[H3:Diana Taurasi (EEUU/ Baloncesto) – Invicta en los Juegos]]

Si hay una jugadora que se pueda homologar a LeBron, sin duda es Diana Taurasi. La estadounidense de origen argentino ha ganado cuatro veces el oro olímpico y, de hecho, no conoce la derrota en los Juegos. Ha jugado 38 partidos y los ha ganado todos. Por si esto fuese poco, también es una de las máximas anotadoras de los Juegos y de la NBA femenina.

Tiene tres anillos y ha sido nominada cuatro veces mejor jugadora del campeonato de su país. También ha triunfado en Europa: cuenta con seis títulos de la Euroliga, donde además ha sido máxima anotadora hasta en cuatro ocasiones. Debutó en los Juegos de Atenas, se llevó el oro y desde entonces no conoce otra cosa que no sea ganar.

[[H3:Novak Djokovic (Tenis/Serbia) – A por el trozo de gloria que le falta]]

Si dejamos a un lado impresiones personales y nos centramos en los números, éstos nos dicen que “Nole” es el mejor tenista de la historia. Número uno del mundo durante 428 semanas -el equivalente a ocho años y 122 de ellas consecutivas-, récord absoluto de torneos Grand Slam… todo lo que podamos decir de él es poco. Y su carácter tampoco deja a nadie indiferente, ni dentro ni fuera de la pista.

Sólo le queda un último muro que derribar: la medalla olímpica. Así como en el circuito no tiene rival, sus participaciones en los Juegos se cuentan por fracasos. Derrotado en la pelea por el bronce por Pablo Carreño en Tokio, sus ostensibles gestos de desesperación dieron la vuelta al mundo y todavía hoy circulan por las redes en forma de meme. Es muy probable que Djokovic esté ante su última oportunidad de añadir el único hito que le queda a un palmarés histórico.