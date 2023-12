Esteban Benítez, de Cádiz a Alemania con la vista puesta en los Juegos de París

La hípica de alta competición es un deporte sacrificado que precisa de talento, mucho trabajo, buenos caballos y dinero para afrontar la compra de éstos y los gastos de las competiciones. Los jinetes que llegan a la meta son los que se han sacrificado y han convertido la equitación en su modo de vida. Esteban Benítez es uno de ellos. Jinete andaluz que iba para matemático, lo dejó todo para instalarse en Alemania y pelear por llegar a unos Juegos Olímpicos. Su disciplina, la más dura, es el Concurso Completo de Equitación: Salto, Doma y Cross. España no ha conseguido clasificar equipo para París 2024, pero sí hay dos plazas individuales que ocuparán Esteban Benítez y Carlos Díaz.

¿Cómo se define?

Soy perseverante y soñador, pero siempre realista. Además de los entrenamientos me paso el día soñando y creando ideas para crecer y mejorar en mi deporte y negocio. Soy muy ambicioso en ese sentido, lo cual me hace crecer mucho, pero también me hace sentir a menudo insatisfecho porque siempre podría hacerlo mejor, es difícil encontrar la balanza.

¿Qué hace un andaluz en Alemania?

Perseguir el sueño de la niñez. Sesde muy niño tenía claro que quería participar en unos Juegos Olímpicos y todas las decisiones de mi vida han sido siempre en esa dirección. En 2015 le comenté a una buena amiga, María Pinedo, que quería salir fuera de España para profesionalizarme y aprender, y ella me recomendó una cuadra en Alemania donde ella solía entrenar en verano, con el conocido Elmar Lesch.

Resuma estos ocho años de carrera...

De los ocho años, tres he sido empleado, lo cual era muy bonito, porque sólo tenía que hacer cuadra y montar. Estos últimos cinco años he tenido mi propio negocio, una cuadra con 18 caballos de competición y ¡vaya aventura! He aprendido que la vida se basa en ir de problema en problema sin rendirte, en el camino se tienen también muchos buenos momentos, los cuales hay que disfrutar al máximo antes de que llegue la siguiente dificultad. He pasado por rachas buenísimas y otras que prefiero ni recordar, pero en general muy contento con el progreso de mi equipo, "Cadiz Sport Horses", en cuanto a preparación de caballos para la alta competición y para la venta de caballos de Concurso Completo. Estamos despuntando en el país más competitivo del mundo y esto conlleva un gran trabajo de todo mi equipo al que una vez más quiero dar las gracias por su esfuerzo, dedicación y disciplina diaria para que todo funcione a la perfección.

Las uvas de hace un año las tomó en París. ¿Qué deseo pidió?

Creo en la Ley de la atracción y fui a París a pedir el mismo deseo que llevo pidiendo toda mi vida, ya sea apagando velas en mi cumpleaños, al pasar una estrella fugaz o al comienzo del nuevo año, no lo puedo decir, pero lo dejo abierto a la imaginación de los lectores.

¿Cómo ha planificado el próximo curso?

Quiero hacer pretemporada entrenando saltos en Italia, ya que en Alemania hasta abril sólo tenemos concursos indoor. Quiero empezar la temporada de completo allí con la Copa de Naciones de Roma. De momento tengo dos caballos clasificados para París, pero me gustaría poder clasificar a un tercero también…

¿Cuál ha sido su mayor apoyo y las mayores dificultades a las que se ha enfrentado?

Don José Cañedo, el propietario de la yegua "Utrera AA", ha sido mi mayor apoyo todos estos años, me ha aconsejado y guiado como un padre y nadie más que él se merece estar en París. Ha hecho mucho por el Completo Español en la última década y siempre ha creído en mi, soy lo que soy gracias a él. Por supuesto también el apoyo de mi familia, siempre al máximo conmigo y, cómo no, el apoyo incondicional de mi novia, Valentina, que siempre está conmigo en las competiciones y me ayuda en toda la organización de los viajes largos. Siempre está alegre y es capaz de verle en cada momento de tensión el lado positivo de las cosas que nos pasan. La mayor dificultad en Alemania ha sido el idioma.

¿Qué le diría a un joven jinete que sueña con profesionalizarse?

Que venga a Alemania ya sea a "Cadiz Sport Horses" u otra cuadra de competición y comercio, pero se debe de salir de España y aprender. En mi equipo damos siempre oportunidades a quien realmente quiere profesionalizarse y montar.

¿Qué cambiaría de estos ocho años?

Nada, estoy contento por cuantas batallas hayan tenido que suceder para que yo hoy pueda decir que tengo más que nunca la posibilidad de alcanzar mi sueño, pero como siempre digo: aunque lo más complicado que es conseguir la plaza individual ya está hecho, aún queda mucho trabajo por delante. Estoy mental y físicamente preparado para dar el cien por cien esta temporada y poder representar dignamente a España en los Juegos Olímpicos de París junto a mi viejo amigo Carlos Díaz, que ha conseguido también la plaza a título individual con el caballo "Taraje CP" propiedad de Antonio Campos Peña.