Todos quieren a "Roki"

"Roki" llegó a las cuadras de Eduardo Álvarez Aznar hace diez años para acompañarlo en su carrera, ser un gran compañero de pista y mantenerse en la élite mundial durante una década. Con 18 años, el hijo de "L’ Arc de Triumphe" y madre por "Apache D’ Adriers", mide 1,66 a la cruz, es castaño y tienen una cara muy expresiva. Es un caballo familiar al que todos los Álvarez Aznar miran con cariño y era el favorito de la recordada Silvia Aznar. Ésta, el último CSIO que presenció antes de su inesperada y triste partida, fue para ver a su binomio favorito ganar el Gran Premio de Madrid en junio de 2022. «Es un caballo muy querido en casa, me recuerda a mi madre», dice Alejandra Álvarez Aznar.

Los inicios no fueron sencillos. Cuando "Roki" llegó a las instalaciones que tienen los Álvarez Aznar en Aranjuez, la finca "El Duende", Eduardo pensó en devolverlo porque no se entendían en pista y los derribos se sucedían con demasiada frecuencia. Con trabajo, paciencia y cariño evolucionó y empezaron a recorrer las pistas más importantes del mundo con los mejores resultados. No hay equino en España de ninguna disciplina que lleve tantos años al más alto nivel.

Con Eduardo ha corrido todo lo importante y fue el caballo con el que compitió en los Juegos Olímpicos de Río. La posibilidad de que compita en París 2024 «no me lo planteo, pero tampoco lo descarto, aún quedan meses e iremos viendo cómo está el caballo», asegura Eduardo Álvarez Aznar a LA RAZÓN.

Como todos los artistas, "Roki" es un caballo con carácter y personalidad. «Tiene claro que el que manda es él», comenta su jinete. El buen trabajo en pista, los cuidados de Ricardo y Asia, sus mozos, y la alimentación de Special Feeds y Caleya, hacen que "Roki" esté viviendo una segunda juventud a la edad en que la mayoría de los caballos suelen retirarse. Mientras siga disfrutando en pista y la salud le acompañe, ¿por qué no?

Luis Álvarez Cervera, padre de Eduardo, considera que "Roki" ha sido estos últimos diez años "el caballo estrella de la cuadra, con el que su hijo ha cimentado su sólida posición entre los mejores jinetes del mundo. Es un caballo con una calidad muscular extraordinaria, una característica que no se ha visto mermada por el paso de los años. Sigue saltando en el Gran Premio Copa del Mundo sin esfuerzo y disfrutando de ello. Se mantiene muy fresco".

Los hijos y sobrinos de Eduardo, han crecido viendo a "Roki" como uno más de la familia. Eduardo tiene cuatro hijos, y Santi, el segundo, es el fan incondicional del caballo. "Se pone los vídeos de ''Roki'' en Youtube y los ve en bucle", dice Eduardo. Para los niños, "Roki" es como un héroe.

En una cuadra profesional es habitual ver caballos que entran y salen, Eduardo ha vendido muchos y ha comprado otros tantos, pero vender a "Roki" nunca fue una opción que se barajase. Es un emblema en Aranjuez. No sólo para los propietarios de "Roki", para la hípica en general es un caballo que ha acompañado a generaciones. Muchos jinetes y amazonas que hoy se asoman a la alta competición empezaron su carrera deportiva admirando a "Roki" desde la grada. Los jinetes más longevos han compartido pista con él y han hecho equipo mientras ellos competían con diferentes monturas y "Roki" seguía ahí.