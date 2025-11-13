Una ex estrella olímpica revela como le robaron todas su medallas mientras cuidaba a su madre con cáncer

La patinadora artística olímpica Surya Bonaly ha denunciado a través de su redes sociales que unos ladrones entraron a su casa durante cuatro días consecutivos y robaron su colección de medallas que representan décadas de logros competitivos.

Las cámaras de vigilancia de la casa de Bonaly, cerca de Durango y Oakey, captaron lo que ella describió como un robo organizado que se extendió desde el viernes hasta el lunes. Las imágenes de video obtenidas por FOX5 muestran a diferentes personas llegando cada día, con ventanas rotas, cámaras arrancadas y la conexión Wi-Fi cortada durante el allanamiento.su vida mientras ella cuidaba a su madre enferma.

Imágenes de seguridad obtenidas por Fox5 Redes Sociales

Bonaly se encontraba en Minnesota cuidando a su madre, a quien le han diagnosticado tres tipos de cáncer: de pulmón, de mama y de esternón. La propia deportista también está luchando contra el cáncer de mama mientras recibe tratamiento y continúa trabajando como entrenadora. La ex patinadora artística publicó en Instagram varias fotos suyas con sus medallas a lo largo de los años y escribió: “Como pueden ver, todas esas medallas que gané en el pasado compitiendo en diferentes campeonatos mundiales y europeos, lamentablemente ya no están”.

Organizado y con disfraces

El primer día, las cámaras de seguridad grabaron a una persona con una sudadera negra con capucha junto a una mujer que llevaba lo que parecía ser un chaleco de reparto. Más tarde, Bonaly encontró un chaleco similar abandonado a una calle de su casa.

“Creo que definitivamente está organizado por una empresa o por gente mala”, dijo Bonaly. Los intrusos rompieron ventanas, arrancaron las cámaras y cortaron la conexión wifi, inutilizando su aplicación de seguridad. Tres días después, regresó y encontró la puerta principal abierta y la casa saqueada.

“Me di cuenta de que mis medallas habían desaparecido”, dijo Bonaly. “Campeona europea o campeona mundial, júnior, todas, cualquier medalla que hubiera ganado patinando”.

Logros de toda una vida.

Entre las medallas robadas figuran reconocimientos de campeonatos europeos, competiciones mundiales y títulos juveniles. Bonaly, cinco veces campeona europea y nueve veces campeona nacional francesa, afirmó que cada medalla simboliza momentos importantes en escenarios de todo el mundo.

“Yo estaba allí cuando el presidente de mi país, Francia, me lo entregó como regalo. Así que es un gran honor”, ​​dijo.

“Estoy furiosa. A veces siento ganas de llorar. Hay gente que cree que es mejor robar que ir a trabajar”, afirma bastante enfadada.

Bonaly dijo que le encanta su vecindario y que planea quedarse a pesar del robo, aunque aumentará las medidas de seguridad añadiendo más cámaras.

“Espero poder encontrar algunas medallas. Espero, y rezo de verdad, que nadie vaya a fundir esa medalla. Un pequeño recordatorio para los residentes de Las Vegas o las casas de empeño: si alguna vez ven medallas de oro y plata extranjeras a la venta, por favor, llamen a la policía inmediatamente. Gracias", suplica a través de sus redes.

Bonaly presentó una denuncia ante la Comisaría de Policía Metropolitana de Summerlin. La investigación continúa en curso.

Bonaly ganó 13 medallas en los Campeonatos Mundiales, Campeonatos Europeos y Campeonatos Mundiales Juveniles durante su carrera. Participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno durante la década de 1990, obteniendo el quinto y el cuarto puesto.

La estrella nacida en Niza también hizo historia en los Juegos Olímpicos de Nagano de 1998, cuando se convirtió en la primera patinadora artística femenina en completar un salto mortal hacia atrás en los Juegos Olímpicos. Es probable que Bonaly siga siendo la única mujer en completar la hazaña, ya que el movimiento ha sido prohibido desde entonces.