¿Qué santo se celebra hoy, jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, jueves 13 de noviembre?

Beata María Teresa Scrilli – Fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Monte Carmelo, dedicada a la educación de los jóvenes.

– Fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Monte Carmelo, dedicada a la educación de los jóvenes. Beato Juan Gonga Martínez y compañeros – Un grupo de mártires vietnamitas del siglo XIX, asesinados por su fe en el contexto de persecución religiosa en Vietnam.

– Un grupo de mártires vietnamitas del siglo XIX, asesinados por su fe en el contexto de persecución religiosa en Vietnam. San Homobono de Cremona – Comerciante y santo laico italiano del siglo XII, conocido por su vida piadosa y caridad hacia los pobres. Es el patrón de los sastres, comerciantes y hombres de negocios.

San Diego de Alcalá: Vida y Pontificado

San Diego de Alcalá nació en el año 1400 en San Nicolás del Puerto, en Sevilla, España, en una familia humilde. Desde joven mostró una inclinación especial hacia la espiritualidad y la vida austera, por lo que se dedicó como ermitaño en su juventud. Con el tiempo, se unió a la Orden Franciscana como hermano lego, un estado en el que podía servir a Dios sin ser sacerdote. Su vida estuvo marcada por la sencillez, el trabajo manual y la caridad hacia los pobres y enfermos.

San Diego fue enviado como misionero a las Islas Canarias, donde pasó una década ayudando a establecer la orden y evangelizando a los habitantes locales. Su humildad y entrega al servicio lo hicieron destacar entre sus compañeros, y eventualmente fue trasladado al monasterio de Santa María de Jesús en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Allí trabajó en el huerto y en la portería, y fue en este contexto donde comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión, especialmente curaciones de enfermos.

Canonización y Legado

Tras su muerte, muchos fieles comenzaron a visitar su tumba en Alcalá de Henares, donde se le atribuían curaciones milagrosas. Uno de sus milagros más destacados fue la curación del infante Don Carlos, hijo del rey Felipe II de España, lo cual impulsó el reconocimiento de su santidad a nivel nacional. El 10 de julio de 1588, el Papa Sixto V lo canonizó, convirtiéndolo en el primer santo de origen franciscano en ser canonizado por su vida de humildad y servicio.

El legado de San Diego se expandió con los años, y en su honor se erigieron capillas y hospitales. Su figura trascendió incluso hasta el continente americano, donde la ciudad de San Diego, en California, recibió su nombre en el siglo XVII. San Diego de Alcalá se convirtió en un modelo de servicio y de amor a los más necesitados, siendo un ejemplo inspirador de caridad y sencillez para la orden franciscana y para la Iglesia católica en general.

Exilio y Muerte

Durante su vida, San Diego no sufrió exilios en el sentido político o religioso, ya que dedicó la mayor parte de su tiempo a la misión y a la vida en comunidad franciscana. Su “exilio” fue, en un sentido figurado, su decisión de vivir alejado del mundo, practicando la pobreza extrema y la oración constante. Su muerte ocurrió en 1463 en Alcalá de Henares, en el monasterio donde servía como hermano lego. Murió en paz, rodeado de sus hermanos franciscanos, dejando un testimonio de humildad, fe y dedicación.

Tras su muerte, el impacto de su vida de servicio se amplificó. Sus restos se convirtieron en objeto de veneración y fueron colocados en una capilla especial en el monasterio. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para aquellos que desean vivir en humildad y servicio a los demás.