El estremecedor mensaje de la mujer del jugador de Hockey degollado por la cuchilla de una patín y el calvario de su agresor

La policía continúa investigando la muerte del jugador de hockey sobre hielo Adam Johnson que murió degollado con la cuchilla de un patín tras una colisión con otro jugador. La multitud de 8.000 espectadores observó con horror cómo se hacían intentos desesperados por salvar la vida del estadounidense. Lamentablemente, se confirmó su muerte después de ser trasladado al Hospital General del Norte de Sheffield.

En una actualización publicada anoche los agentes señalan que "desde el sábado, los detectives han estado llevando a cabo una serie de investigaciones que incluyen revisar imágenes, hablar con testigos y buscar el asesoramiento y apoyo de expertos altamente especializados para buscar comprender las circunstancias que rodearon lo sucedido. También hemos estado trabajando estrechamente con el departamento de salud y seguridad del Ayuntamiento de Sheffield, que apoya nuestra investigación".

"Mi dulce ángel"

Pero mientras la investigación continúa, los homenajes y muestras de dolor se suceden. Su esposa ha roto sus silencio par dedicarle unas emotivas a través de su cuenta oficial de Instagram. Ryan Wolfem escribió: “Mi dulce, dulce ángel. Te extrañaré por siempre y te amaré siempre”. El pasado 22 de junio, la joven había compartido un posteo en el que celebraba su compromiso con el jugador: “Me divertí mucho celebrando al nuevo Sr. y Sra. Johnson este fin de semana; les mando deseos de amor y felicidad infinita”.

Mensaje publicado por su esposa Instagram

Tampoco está siendo un momento fácil para el rival que provocó la acción que causó la muerte de Johnson. Matt Petgrave no se ha pronunció públicamente, pero fuentes cercanas al jugador ha confirmado a The Telegraph que se siente muy angustiado y que se ha visto obligado a cerrar todas su redes sociales por la cantidad de amenazas -incluidas de muerte- e insultos que ha recibido en los último días.

Una situación que se ha visto agravada por las graves acusaciones que se están vertiendo contra él llegando incluso a acusarle homicidio. En declaraciones a la cadena FOX el exjugador de la NHL Sean Avery señaló que Petgrave intentó chocar con Johnson pero descarta que tuviera intención de matarlo. “Asesino es una palabra muy peligrosa para poder usarla. Vi lo que pasó, es terrible y muy duro de ver. ¿Estaba haciendo un movimiento muy ortodoxo? ¿Que si creo intentó chocar con él? Absolutamente. ¿Qué si se despertó y dijo que iba a matar a alguien hoy? No. He visto el golpe, cómo mueve la pierna. No debería estar ahí, es terrible. Soy incapaz de volver a ver el vídeo”. Una conversación en la que el presentador de la FOX Jesse Waters no dudó en calificar la acción como “homicidio”.

“Matt Petgrave patinó hacia Johnson, levantó su pierna y rebanó la garganta de Johnson en el hielo. Petgrave es un jugador sucio. Es canadiense y fue el jugador más penalizado de la liga el año pasado. El equipo catalogó el caso como un accidente pero la policía está investigando lo que podría ser un asesinato sobre hielo. Para mí es un homicidio Sean”, remarcó.

Más allá de las dudas sobre su muerte, el accidente de Adams ya ha tenido consecuencias en el Hockey e Inglaterra anuncia un cambio de normas. La EIHA ha emitido un comunicado para informar que a partir de la próxima temporada será obligatorio el uso de protectores en el cuello. En la actualidad, los protectores de cuello son opcionales pero pasarán a ser obligatorios a partir de 2024.