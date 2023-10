Un exentrenador de Messi afirma que Cristiano Ronaldo "sigue siendo el mejor"

Christophe Galtier, actual entrenador del Al Duhail de Catar después de ser despedido del PSG el pasado julio cuando se cumplía un año de su llegada a París, se enfrentó a Cristiano Ronaldo en un partido de la fase de grupos de la Champions de Asia y vio como un espectacular doblete del portugués condenaba a su equipo a la derrota por 4 a 3 ante el Al-Nassr.

Tras el partido, Galtier no dejó indiferente a nadie con unos elogios hacia Cristiano Ronaldo que sorprendieron a propios y extraños: "Cuando te enfrentas a Ronaldo, no hay mucho que puedas hacer. Marcó dos buenos goles. No tengo palabras para describirlo. Lo que hizo es extraordinario para un jugador de 38 años. Hoy por hoy sigue siendo el mejor jugador del mundo", culminó un contundente Galtier.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete para el Al-Nassr Saudi Press Agency

Frases que no dejan de ser sorprendentes teniendo en cuenta que Christophe Galtier fue el entrenador de Leo Messi durante la temporada pasada, curso en el que el argentino consiguió levantar el Mundial que le valdrá para alzar su 8ª Balón de Oro como mejor jugador del mundo pero en el que no terminó de brillar en París. Son ya múltiples las ocasiones en las que Messi ha confirmado que su etapa en París no fue lo que esperaba, pero Galtier siempre había defendido a la que era su estrella.

Por si fuera poco, las declaraciones definiendo a Cristiano Ronaldo como "el mejor jugador del mundo" contradicen a lo que contaba el propio Galtier hace unos meses, cuando ocupaba el banquillo del Parque de los Príncipes: "Leo es el fútbol, lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos y es extraordinario, distinto al resto. Para mi es un privilegio dirigir al mejor futbolista de la historia".