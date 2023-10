Una exfutbolista de la selección carga contra el padre de Jorge Vilda: "Me castigó..."

Berta Noguera, la portera que encajó el primer gol de los 182 anotados por Alexia Putellas, habló alto y claro en RAC1 sobre su retirada del fútbol. "No recuerdo el gol... Fue un resultado muy abultado. Nos metieron siete. Al acabar la temporada me retiré. Yo estudiaba y jugaba a la vez, y era un poco complicado compatibilizar la dos cosas. A raíz de una mala experiencia tocando a la selección española y alguna cosa que no acababa de compaginar, decidí acabar la temporada y apartarme. Tenía 20 años", relató Berta Noguera, que coincidió con Alexia Putella en las categorías inferiores de la selección española", dice.

Berta tuvo malas palabras contra Ángel, el padre de Jorge Vilda. "Entrenas estos días. Le comenté que no podía y que tenía selectividad... "Cámbialo", me pidió. Yo le dije que la selectividad no se podía cambiar. Me lo hubiese pensado dos veces. Teniendo en cuenta lo que viví entonces también me hubiese retirado", afirmó.

"Se me penalizó por hacer la selectividad y no me convocaron a tres, cuatro o cinco convocatorias de la sub 19. El único que me dijo que fuese a la selectividad fue el entrenador de porteras Manuel Amieiro. Un 10 como persona. Él no encajaba mucho en ese mundo...", contó Berta Noguera.

Noguera también valoró el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. "Fue desafortunado y estuvo completamente fuera de lugar. Es por la impunidad que piensan que tienen", dijo.

"A mí me pasó una pequeña pincelada... Después de quedar campeonas de Europa la única jugadora que se quedó fuera del Mundial fui yo, sin explicación aparente, cuando era portera en principio titular y capitana. Se llevan a todas las jugadoras y dos porteras que nunca habían ido a la selección ni habían debutado en sub 17. Fue el señor Jorge Vilda", explica Berta Noguera.